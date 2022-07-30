Постпред США в ООН: Росія має намір стерти Україну з мапи світу

В амбасадорки США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Лінди Томас-Грінфілд більше не має жодних сумнівів щодо того, що Росія має намір розчленувати Україну "і повністю видалити її з мапи світу". Про це вона заявила пізно увечері у п'ятницю, 29 липня, на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченої ситуації в Україні.

Як відзначила Томас-Грінфілд, Вашингтон бачить все більше ознак: Москва закладає умови для спроби анексії Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей України. Для цього "в районах, що утримуються Росією, створюються маріонеткові органи влади з метою проведення фіктивних референдумів або прийняття декретів щодо приєднання до Росії", - наводить висловлювання дипломатки агентство AP. При цьому, за словами Томас-Грінфілд, глава МЗС Росії Сергій Лавров "навіть заявив, що це є військовою метою Росії".

Американська дипломатка розкритикувала ті держави, які заявляють, що "безпека однієї країни не повинна забезпечуватись за рахунок безпеки іншої", поставивши риторичне питання: як тоді вони називають вторгнення Росії в Україну. Вона не назвала жодної країни, але цю думку часто висловлювали в ООН представники Китаю. Зокрема, заступник посла КНР в ООН Ген Шуан заявив на засіданні Ради безпеки: "Спроби поставити власну безпеку вище за безпеку інших, посилити військові блоки, встановити абсолютну перевагу... призведе тільки до конфлікту та конфронтації, розколе міжнародну спільноту".

Томас-Грінфілд також розкритикувала країни, які закликають усіх до дипломатії, але не називають Росію. "Скажімо ясно: дії Росії, що продовжуються, є перешкодою для вирішення цієї кризи", - підкреслила вона. І знову не стала називати жодну країну, хоча такого підходу дотримується значна кількість держав в Африці, Азії та на Близькому Сході, нагадує AP.