"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

Окупаційна "влада" в захопленому російськими військами Херсоні планує звернутися до керівництва РФ з проханням "включити" Херсонську область до складу Російської Федерації. Про це повідомляють у середу, 11 травня, російські ЗМІ з посиланням на так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова.

"Жодних ХНР на території Херсонської області створюватися не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону Російської Федерації", - наводять слова Стремоусова ЗМІ.

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Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "рішення про звернення до Росії з проханням прийняти Херсонську область до складу РФ повинні приймати жителі цього регіону". "Це питання, яке має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками. Тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, обґрунтування, бути абсолютно легітимними так, як це було у випадку з Кримом". На уточнювальне питання про референдум Пєсков відповів: "Я сказав те, що я хотів сказати. Я не говорив нічого про референдум".

Подоляк: Українська армія звільнить Херсон

На заяву окупаційної влади Херсона щодо наміру приєднатися до Росії відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Українська армія звільнить Херсон, хоч би які ігри слів вигадували окупанти", - написав він у Twitter.

За словами Подоляка, "єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, - прохання про помилування після вироку суду". "Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера", - наголосив він.

Окупаційна влада в Херсоні

З кінця квітня Росія почала призначати на керівні посади в окупованій Херсонській області своїх людей. Повноваження голови області росіяни передали Володимиру Сальдо - колишньому члену проросійської "Партії регіонів" та до 2012 року тричі меру Херсона, розповів голова військової адміністрації області Геннадій Лагута, який залишив область у березні.

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Головою Херсонської міської адміністрації російські військові зробили депутата Херсонської міськради Олександра Кобця. В Офісі генерального прокурора України назвали захоплення міськради та зміну керівництва області та міста "порушенням методів та звичаїв війни". Сальдо та Кобцю загрожують звинувачення у колабораціонізмі та державній зраді.

Оголошуючи 24 лютого про вторгнення в Україну, Володимир Путін стверджував, що у плани Росії "не входить окупація українських територій".

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