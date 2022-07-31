Армія РФ намагається посилити позиції в окупованих районах України - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 31 липня (час київський).

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За п'ять місяців війни в Україні Росія у 60 разів частіше обстрілювала цивільні об'єкти, ніж військові, підрахували у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України. "У цифрах це 17,3 тисячі ударів по цивільних об'єктах і близько 300 - по військових. Насамперед окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі міст, розташованих уздовж лінії фронту", - стверджує ЦПД.

За даними центру, на сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50 відсотків всього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, вже перевищує 3,5 мільйона, або 8 відсотків населення країни.

Метою російських атак стали медичні, навчальні заклади, культурні об'єкти. По всій країні отримали пошкодження понад 830 закладів охорони здоров'я, 2129 освітніх закладів, понад 530 об'єктів культури та мистецтва.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені до українського народу зазначив, що російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах України. За його словами, частину російських сил перекидають зі Сходу України на Запоріжжя та Херсонщину. "Але це їм там не допоможе", - зауважив президент України.

"Стратегічно у Росії немає шансів перемогти в цій війні й потрібно триматись, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш", - заявив Зеленський та закликав зберігати єдність "не лише до перемоги, а і після".

Президент України також розповів, що підписав закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівників ЗМІ, які працюють у районі ведення бойових дій. За його словами, це посилить захист журналістів. Також президент підписав закон щодо забезпечення прав і свобод ВПО, який на думку Зеленського, ліквідує бюрократичні бар'єри, які "обмежували допомоги людям".

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На Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від рук російської армії, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, розповів начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у неділю, 31 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте докладніше: На Київщині знайдено вже 1348 тіл цивільних - поліція

++21.45++

Амбасадорка США в Києві Бріджет Брінк назвала "неприпустимим" обстріл колонії в Оленівці та "повідомлення про варварське поводженняросійських військових з українським військовополоненим". Втім, українська влад сьогодні стверджувала, що обстрілу колонії не було, а полонені загинули внаслідок спеціально влаштованого росіянами вибуху всередині приміщення.

Незалежні спостерігачі, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста ось уже третій день не можуть потрапити на місце загибелі полонених.

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У Миколаєві зруйновані будівлі трьох закладів освіти, приватні та багатоквартирні житлові будинки через масштабний ракетний удар у неділю вранці, повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ворог також потрапив по стадіону, багатьом іншим соціальним об'єктам та промисловій інфраструктурі. Триває розбір завалів. Дані щодо постраждалих уточнюються.

За повідомленням військових по місту ударили з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії зенітно-ракетних систем С-300.

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Оперативне командування "Південь" уточнює: Одещину атакували двома ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки. Кілька з них спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.

++19.30++

По території однієї з громад Одеського району росіяни нанесли ракетний удар, повідомляє у Facebook військова адміністрація області. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

++18.50++

Російська армія переміщує окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у неділю. Генштаб повідомляє про відбиті спроби наступу військових РФ на Харківському, Бахмутському та Авдіївському напрямах. Втім у самій Авдіївці окремі підрозділи росіян мають частковий успіх.

На Краматорському, Слов'янському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках тривають інтенсивні ракетно-артилерійські обстріли. Армія РФ також застосовує бойову авіацію.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстрілюють райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області.

++17.20++

В дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер, повідомляє оперативне командування "Південь" у неділю. Постраждалих немає, екіпаж евакуйовано малим катером морської охорони. Прохід гирлом Бистрим тимчасово обмежено.

В адміністрації морських портів України уточнюють, що йдеться про лоцманський катер "Орлик" її філії "Дельта-лоцман". Катер під час виконання лоцманскього рейсу поза маршрутом руху суден зіткнувся з вибуховим пристроєм. "Зі слів членів екіпажу катера, це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу додатково визначається спеціалістами", - зазначають в портовій адміністрації.

28 липня в тому ж гирлі Бистре підірвалось українське гідрографічне судно "Дорожник".

++16.35++

Російські війська захопили верф у Херсоні. Про це йдеться у повідомленні суднобудівного об'єднання "Смарт-Мертітайм Груп" (СМГ). У пресрелізі сказано, що генеральний директор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.

У повідомленні компанії сказано, що з першого дня окупації міста роботу Херсонської верфі було повністю зупинено. Напередодні захоплення на території підприємства перебували лише працівники структурних підрозділів, які забезпечували фізичну охорону підприємства та роботу екстрених служб. Зараз, як повідомляють у СМГ, на території підприємства не залишилось жодного співробітника.

Також у СМГ зазначили, що в акваторії корабельні зараз перебуває турецьке судно з екіпажем, доля якого на теперішній час невідома.

"Смарт-Мертітайм Груп" належить українському бізнесмену Вадиму Новинському.

++16.20++

В Донецьку дві шахти лишились без електрики начебто через обстріли з боку українських військ, повідомляє російське деражагенство "РИА Новости". На шахті Скочинського під землею залишились 72 гірняки, на шахті Абакумова - п'ятеро.

++15.50++

Російські війська за минулу добу завдали по Донецькій області за добу 34 удари, є загиблі і поранені мирні жителі, повідомило міністерство внутрішніх справ України. "Російська армія накрила вогнем 23 населених пункти. Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі МВС.

За даними поліції, зруйновані і пошкоджені 76 цивільних об'єктів - 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею і сільгосптехнікою, ринок, їдальня, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.

++15.35++

Двом чоловікам, які поширювали інформацію щодо розміщення українських військових у Харкові, повідомлено про підозру, - інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, двоє чоловіків, один з яких є колишнім правоохоронцем, знімали на відео місця розташування українських військових. Відео вони розміщували у проросійському телеграм-каналі

++15.25++

Російська армія виводить війська з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка на Запоріжжі, стверджує Головне управління розвідки МО України у Telegram. Як йдеться у повідомленні, це стало наслідком ударів ЗСУ по військах РФ в ніч на 29 липня. За інформацією української сторони, 40 поранених росіян доставили в госпіталь міста Пологи.

У розвідці кажуть, що зараз поблизу Чернігівки залишилось лише кілька російських блокпостів та не більше 100 військових, усі інші були розподілені по містах Токмак та Бердянськ.

Як зазначають у ГУР МО, росіяни намагаються створити враження про планову ротацію, але насправді російські війська мають намір повністю залишити селище і вже розпочали мінування під’їзних доріг.

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У лісосмузі поблизу села Нове Залісся (Бучанський район) виявили тіло чоловіка з тросом на руках і шиї, повідомила поліція Київської області у неділю. "Тіло виявили поруч з колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв'язані мотузкою з кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все свідчить про те, що перед смертю чоловіка душили", - зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

"Це місце - одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поруч у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька", - зазначив заступник начальника відділення поліції в Бородянці Вадим Чернишук.

++14.51++

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк оприлюднив знімок, який, на його переконання, свідчить про теракт в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених. "Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару? Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт", - написав він у Twitter.

++14.29++

Штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі "атакували" з безпілотника з території міста, заявила російська "сенаторка" від анексованого Криму Ольга Ковітіді. За її словами, тривають оперативно-пошукові роботи виконавців.

Тим часом Військово-морські сили України випустили заяву, в якій назвали інформацію про атаку вигаданим приводом скасувати святкові заходи з нагоди Дня російського флоту в Криму через побоювання реакції з боку Збройних сил України. "Такими заявами, ворог визнає свою протиповітряну оборону недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту", - йдеться в повідомленні ВМС у Facebook.

++14.00++

Експорт зерна з України може початися 1 серпня

Перший корабель з українським зерном на експорт може покинути порт на Одещині 1 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна.

За його словами, координаційний центр для розблокування експорту українського зерна має "дуже скоро" завершити в Стамбулі роботу над експортними маршрутами. Якщо всі деталі узгодять, є "висока ймовірність", що судно вирушить вже завтра.

Раніше турецька редакція СNN повідомила, що Стамбул очікує прибуття першого судна з українськими зерновими 3 серпня.

Читайте детальніше: Перше судно з українським зерном може залишити порт 1 серпня - Туреччина

++13.26++

У новій Морській доктрині Військово-морського флоту РФ головною загрозою для Росії визначається "політика США на домінування та наближення НАТО до російських кордонів", повідомляє Reuters.

За даними агенції, під час промови з нагоди Дня російського флоту президент РФ Володимир Путін не згадував про війну проти України, але нова доктрина, підписана ним, передбачає "всеосяжне зміцнення геополітичних позицій Росії" в Чорному та Азовському морях.

++12.58++

Від початку війни в Україні кордон з Польщею перетнули 5,15 мільйона людей, повідомляє агентство dpa з посиланням на дані польських прикордонників. При цьому зазначається, що 3,25 мільйона людей повернулися через кордон з Польщею до України.

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, від початку війни в Україні з країни виїхали до Європи понад шість мільйонів людей. Найбільше українських біженців приймає Польща - 1,2 мільйона. В Німеччині 670 тисяч біженців з України, а в Чехії - понад 400 тисяч.

++12.22++

У міноборони України повідомили про нову військову допомогу від Італії

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував у неділю в Twitter за "новий пакет військової допомоги" Італії. Про яку саме допомогу йдеться, він не уточнив.

Читайте також: Коментар: Італія - чому відставка Драгі є абсолютно невчасною

++11.49++

У Миколаєві під час нічних обстрілів загинув мільйонер Вадатурський

Під час нічних обстрілів Миколаєва загинув власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Це офіційно підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в приватний будинок Вадатурського влучила російська ракета.

74-річний Вадатурський мав звання Героя України "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу". У 2020 році Forbes оцінив його капітал у 450 мільйонів доларів, помістивши на 15 місце в рейтингу найбагатших українців.

Читайте детальніше: Під час нічного обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу "Нібулон"

++11.11++

У день російського флоту президент РФ Володимир Путін підписав укази про нову Морську доктрину Військово-морського флоту. В чому полягають її новації, поки що не повідомляється. Як передає агенція Reuters, у своєму виступі він також заявив, що російський флот отримає в найближчі місяці гіперзвукові крилаті ракети "Циркон", а район їхньої дислокації залежатиме від "інтересів РФ".

++10.39++

Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі 28 липня, повідомляється у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. Там зазначається, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися кремлівської лінії щодо війни в Україні. Наприклад, 21 липня він заявив, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни. Розвідники зауважують, що режим Лукашенка став авторитарнішим із запровадженням смертної кари за "підготовку терористичних актів". На їхню думку, дедалі більші й безпідставні звинувачення Лукашенка в нібито задумах Заходу щодо Білорусі та України свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії.

++10.11++

Наймасованіший обстріл Миколаєва з початку війни: Є жертви

Внаслідок нічної атаки армії РФ на Миколаїв загинула одна людина, дві отримали поранення. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, пошкоджена низка об'єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти. Також пошкоджені житлові будинки.

++09.50++

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук стверджує, що повідомлення про нібито атаку Збройних сил України на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація "Деокупація українського Криму точно відбуватиметься зовсім по-іншому та з набагато більшою ефективністю", - наголосив він. На його думку, розповсюджена інформація - провокація російської сторони.

++09.29++

Вранці російська армія атакувала Нікополь двома крилатими ракетами, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються. Вночі по Нікопольському району армія РФ двічі вдарила з реактивних систем залпового вогню "Град". "Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. Виведені з ладу газогін та водопровід", - написав Резніченко у Telegram. У Криворізькому районі росіяни обстріляли вночі зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, але люди не постраждали.

++09.01++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що війська РФ зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька за рахунок зусиль з узяття Сіверська та Слов'янська. Як ідеться у щоденному звіті аналітиків, російське командування намагається використати нещодавні досягнення в Новолуганському районі, щоби натиснути на Бахмут зі сходу. Зусилля росіян навколо Донецька спрямовані на витіснення українських сил з-під артилерійської зони дії. Експерти вважають, що російські сили мають на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих псевдореферендумів у вересні.

Читайте також: Обов'язкова евакуація: Зеленський закликав мешканців покинути Донеччину

++08.34++

У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ

День флоту РФ у Севастополі в 2019 році

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив вранці, що у двір штабу Військово-морського флоту Росії прилетів український безпілотник, поранені п'ятеро співробітників. З міркувань безпеки всі святкові заходи до Дня ВМФ у місті скасували.

На головному військово-морському параді до Дня російського флоту в Санкт-Петербурзі сьогодні виступить президент РФ Володимир Путін.

Читайте детальніше: У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ

++08.11++

Росія різко збільшила корабельне угруповання. "Вочевидь, намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту", - пише оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook. Там кажуть, що 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах уздовж узбережжя анексованого Криму в бік російської Анапи. "На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря", - повідомляє командування.

В ОК "Південь" звітують, що за останню добу українська авіація атакувала опорні пункти та скупчення російської техніки в Бериславському районі на Херсонщині, а також опорні пункти в Херсонському та Миколаївському районах. Згідно з повідомленням, ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі.

++07.58++

Українські військові відбили штурм російської армії на Слов'янському та Бахмутському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Сили РФ зазнали втрат та відійшли, йдеться у повідомленні.

Зі ствольної артилерії росіяни обстріляли Залізний Міст Чернігівської області та Журавку Сумської, а також низку населених пунктів на Харківському, Сіверському, Слов'янському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках. Також армія РФ завдала авіаударів біля населених пунктів Старий Салтов, Спірне, Григорівка, Бахмут, Покровське, Авдіївка, Новоселівка, Степове та Малі Щербаки.

Росія продовжує утримувати окремі підрозділи своїх збройних сил в прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей РФ. А Білорусь вкотре продовжила строки перевірки бойової готовності своїх збройних сил - до шостого серпня.

++07.39++

В ніч на неділю Харків і Миколаїв зазнали обстрілів з боку російської армії.

У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, пролунала серія вибухів. "Поки є інформація про прильоти в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель", - написав він у Telegram.

У Миколаєві лунали потужні вибухи, в тому числі касетних снарядів. За словами мера Олександра Сєнкевича, масований обстріл міста був, мабуть, найсильнішим за весь час. Зруйнована низка об'єктів, є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.

Детальніша інформація уточнюється.

++07.25++

Оленівка: РФ запросила ООН і Червоний Хрест до розслідування

Міністерство оборони РФ заявило, що "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросило експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили захисники "Азовсталі" та здавалися в полон росіянам, заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін. Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.

Читайте детальніше: Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування