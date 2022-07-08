Рада схвалила закон про страхування журналістів під час війни

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових). На пленарному засіданні в п'ятницю, 8 липня, законопроєкт №7367 підтримав 271 депутат, повідомив нардеп Железняк у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається на сайті ВР, схвалений нормативний акт передбачає обов'язкове страхування життя й здоров'я журналістів коштом працедавця на період висвітлення війни та подій у зонах конфлікту. Також цей закон зобов'язує ЗМІ забезпечувати своїх працівників необхідними засобами захисту від уражень вогнепальної зброї та осколкових уражень - бронежилетами й шоломами, - а також медичними аптечками.

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Також цей нормативний акт чітко прописує розмір одноразової допомоги у разі контузії, травми або каліцтва, заподіяного журналістам під час виконання ними професійних обов'язків. Така одноразова допомога має становити 50 прожиткових мінімумів, ідеться в документі (наразі це 130 тисяч гривень).

За час війни вбито 33 медійники

Як повідомила народна депутатка Тетяна Циба інформресурсу "Детектор медіа", з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "зафіксовано 413 злочинів проти медіа та журналістів". "33 медійники вбито, у тому числі 8 при виконанні службових обов'язків. 14 - поранено, 15 - зникло безвісти", - розповіла депутатка. За її словами, потрібно "максимально захистити медійників, які ризикуючи власним життям, розповідають світу правду".

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