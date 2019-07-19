У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів

У США зірвали лотерейний джекпот на суму один мільярд 337 мільйонів доларів, повідомляє в неділю, 31 липня, агентство Associated Press.

Такого розміру сума виграшу лотереї Mega Millions сягнула 29 липня. Вона накопичувалась з середини квітня. Понад три місяці нікому не випадала заповітна комбінація чисел 13-36-45-57-67 і додаткова куля (Mega Ball) під номером 14. Шанси вгадати всі числа та виграти джекпот складали один до 303 мільйонів.

Власник щасливого білета, який придбали в крамниці на заправці Speedway в передмісті Чикаго штату Іллінойс, поки що не дав про себе знати. Конфіденційність важлива для його безпеки, зауважує агенція.

Переможець має обрати між двома варіантами отримання виграшу - у вигляді регулярних виплат протягом 30 років або ж відразу готівкою. В разі, якщо він обере другу опцію, то отримає лише 780,5 мільйона доларів, але більшість людей у такій ситуації обирають саме готівку.

Пристойну суму отримає і магазин, який продав щасливий лотерейний білет, - 500 тисяч доларів.

Це третій найбільший джекпот в історії США, повідомляє агенція AFP. Світовий рекорд встановила в січні 2016 року інша національна американська лотерея - Powerball. Водночас тоді виграшну суму в 1,6 мільярда доларів розділили одразу троє переможців. Другим за величиною призом в історії та найвищим, виграним однією людиною, був 1,5 мільярда доларів від Mega Millions у 2018 році.