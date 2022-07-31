 Під час нічного обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу ″Нібулон″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2022

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Новини

Під час нічного обстрілу Миколаєва загинув власник агрохолдингу "Нібулон"

В неділю, 31 липня, під час обстрілу Миколаєва загинули власник однієї з найбільших аграрних компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Symbolbild I Kerzen Licht

Під час обстрілів російською армією Миколаєва вночі у неділю, 31 липня, загинули власник однієї з найбільших аграрних компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.

Цю інформацію офіційно підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний", - написав він у Telegram, висловлюючи співчуття. 

Співчуття родині та близьким висловив і голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, який очолює Миколаївську обласну організацію політсили, а в 2014 році був призначений радником голови обладміністрації з питань волонтерської діяльності. 

74-річний Вадатурський мав звання Героя України. Його йому присвоїв в 2007 році президент Віктор Ющенко "за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу". Вадатурський з 1991 року був незмінним генеральним директором миколаївського агрохолдингу "Нібулон". Протягом кількох років обіймав посаду віцепрезидента Української зернової асоціації. У 2020 році видання Forbes Україна оцінило капітал Вадатурського у 450 мільйонів доларів, помістивши його на 15 місце в рейтингу найбагатших українців.

Наймасованіший обстріл Миколаєва з початку війни

Цієї ночі у Миколаєві лунали потужні вибухи, в тому числі касетних снарядів. За словами мера Олександра Сєнкевича, масований обстріл міста був, мабуть, найсильнішим за весь час повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого. 

Внаслідок обстрілу пошкоджена низка об'єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти. Також пошкоджені житлові будинки. На місцях ударів виникло кілька пожеж.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що одна російська ракета влучила в приватний будинок Вадатурського, в якому він перебував разом із дружиною. 

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