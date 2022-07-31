 У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2022

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Новини

У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ

Окупаційна влада Севастополя звинуватила українські Збройні сили в атаці на штаб Військово-морського флоту РФ. Повідомляють про шістьох поранених. Україна звинувачення відкидає.

День флоту РФ у Севастополі в 2019 році

День флоту РФ у Севастополі в 2019 році

"Губернатор" окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв заявив вранці в неділю, 31 липня, що у двір штабу Військово-морського флоту (ВМФ) Росії прилетів український безпілотник, внаслідок чого були поранені шестеро співробітників. 

Через це в місті скасували всі святкові заходи до Дня російських ВМФ "із міркувань безпеки".

Інформацію про нібито атаку Збройних сил України на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі заперечив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, це "відверта провокація російської сторони". "Деокупація українського Криму точно відбуватиметься зовсім по-іншому та з набагато більшою ефективністю", - сказав він у відеозверненні.

Цього року Росія вирішила не проводити в День флоту традиційний парад у Севастополі. Зокрема, відмовились від урочистих зборів моряків у Будинку офіцерів, святкового прийому в командувача Чорноморським флотом РФ, а також від "військово-спортивного свята" для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти. Причини скасування більшості заходів тоді не уточнювали.

Головний військово-морський парад пройде у Санкт-Петербурзі. На ньому виступить президент РФ Володимир Путін.

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