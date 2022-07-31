Перше судно з українським зерном може залишити порт 1 серпня - Туреччина

Перше судно з українським зерном на експорт може залишити порт 1 серпня. Про це в неділю, 31 липня, заявив речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін.

За його словами, координаційний центр для розблокування експорту українського зернамає "дуже скоро" завершити в Стамбулі роботу над експортними маршрутами. Якщо всі деталі узгодять, є "висока ймовірність", що судно вирушить вже завтра, передає агенція Reuters.

Спершу очікувалося, що перше судно з зерном вирушить з порту на Одещині 29 липня. Туди навіть прибули посли країн Великої сімки разом із представником Туреччини. Також до порту того дня приїхав президент України Володимир Зеленський. "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - сказав він.

Угода про розблокування українського зерна

22 липня Україна та Росія підписали в Стамбулі з Туреччиною за підтримки Організації Об'єднаних Націй окремі угоди щодо розблокування українських портів для безпечного вивезення зерна. Вони діятимуть 120 днів із можливістю продовження.

В рамках угод українська сторона пообіцяла розмінувати морські підходи до портів, але винятково за маршрутом, необхідним для вивезення продовольства. Втім, уже наступного дня Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту.

Розблокування експорту є важливим для України, адже це дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу зробити посівну кампанію на наступний сезон. Нині в Україні є залишки зерна на 10 мільярдів доларів, а цього року очікується збір врожаю на ще 20 мільярдів доларів.