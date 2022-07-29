Посли G7 в Одесі: Росія має поважати угоду про розблокування портів

Посли країн Великої сімки разом із представником Туреччини прибули в п'ятницю, 29 липня, на Одещину, звідки сьогодні має вирушити перше судно з українським зерном на експорт. Про це повідомила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

"Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоби засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - наголосила дипломатка.

Також до Одеської області прибув президент України Володимир Зеленський. "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - написав він у Telegram.

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що перше судно з українськими зерновими має вирушити 29 липня з порту "Чорноморськ". Наступними мають запрацювати зернові коридори з портів "Одеса" та "Південний". Для цього українська сторона пообіцяла розмінувати морські підходи до портів, але винятково за маршрутом, необхідним для вивезення продовольства.

Зернова угода та атака на Одеський порт

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія за підтримки генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша підписали окремі угоди щодо розблокування українських портів для безпечного вивезення зерна. Угоди діятимуть 120 днів із можливістю продовження.

Вже наступного дня Росія атакувала Одеський морський порт. Тоді дві ракети збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Рятувальники ліквідують наслідки ракетної атаки на Одеський порт

Українське міністерство закордонних справ назвало атаку "плювком" президента РФ Володимира Путіна в обличчя Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану.

Росія в діалозі з Туреччиною спершу заперечила причетність до ракетного удару. Лише через добу міністерство оборони РФ визнало обстріл Одеського порту. Там заявили, що нібито атакували військові цілі - корабель Збройних сил України та склад американських протикорабельних ракет "Гарпун". Однак у розвідці Великобританії не помітили ознак того, що заявлені РФ цілі були на місці атаки в момент влучання.

Українські порти Чорного та Азовського морів заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Уряд закрив їхні акваторії з 27 лютого. Розблокування експорту є важливим для України, адже це дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів на місяць доходів, і фермери матимуть змогу зробити посівну кампанію на наступний сезон. Нині в України залишки зерна складають на 10 мільярдів доларів, а цього року очікується збір врожаю ще на 20 мільярдів доларів.