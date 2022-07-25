Експорт зерна з портів України має розпочатися цього тижня - Кубраков

Україна готується почати експорт зерна, супутніх продуктів харчування та добрив з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на цьому тижні. Про це заявив у понеділок, 25 липня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає кореспондент DW.

"Ми очікуємо, що запрацює (експорт зерна - Ред.) в найближчі дні. Очікуємо створення координаційного центру в Стамбулі в найближчі дні, цього тижня. Ми готуємо все, що залежить від нас, щоб бути готовими для старту на цьому тижні", - сказав він на брифінгу в в Ukraine Media Center в Києві.

Зокрема, за словами Кубракова, планується розмінування морських підходів до портів, але винятково в коридорі, необхідному для вивезення зерна. "Цей процес не швидкий. Після другої світової міни знаходили довгий час в Чорному морі… Тому ми будемо максимально обережно все робити (виводити судна з портів - Ред.): всі каравани будуть супроводжуватися нашими рятувальними суднами. Першими йтимуть судна мінінфраструктури", - наголосив він.

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Працюватимуть три українські порти

Нині представники України вже приїхали в Стамбул для формування спільного координаційного центру, зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. "Очікуються інші сторони. Ми сподіваємося, що сьогодні-завтра будуть розроблені та погоджені внутрішні технічні документи цього центу, і з середи він буде готовий працювати", - сказав він.

Діяльність цього центру, за словами Васькова, полягає в нагляді та координації функціонування так званого гуманітарного коридору. При цьому він окремо наголосив, що діяльність цього центру не розповсюджується на територіальні води України, де "лише українська влада має компетенції адмініструвати всі процеси".

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Також вже декілька днів, за словами Васькова, відбувається підготовка українських служб, портів. "Протягом найближчої доби ми будемо готові до відновлення експерту продукції. Спочатку буде порт "Чорноморськ", потім "Одеса", і потім "Південний". Протягом двох тижнів ми будемо готові здійснювати експорт з усіх трьох портів", - сказав він.

Страхування суден

Також у понеділок разом з українськими військовими буде затверджено документ з координатами місць, куди прибуватимуть судна, додав Васьков. Крім того, за його словами, ведеться робота щодо страхування суден, які заходитимуть в українські порти. "Ми провели перемовини з генсекретарем ООН та Міжнародною морською організацією з проханням переглянути критерії безпеки та рівень військових ризиків, які зараз існують в частині Чорного моря. Вони пообіцяли підтримку в цьому питанні, адже це впливає на страхові тарифи", - сказав він.

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Також паралельно з Міжнародною морською організацією обговорюється питання щодо підтримки судновласників, які планують заходити в українські порти, зазначив Васьков. "Як тільки ми зробимо перші успішні проходи суден, то ринок на це відреагує і страхові тарифи знижуватимуться", - додав він.

Важливість експорту для аграріїв

Розблокування експорту є важливим для України, адже це дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів на місяць доходів, і фермери матимуть змогу зробити посівну кампанію на наступний сезон, наголосив Кубраков. "Без цього ми втратимо аграрний цикл і саму галузь", - зауважив він.

Нині в України залишки зерна складають на 10 мільярдів доларів, а цього року очікується збір врожаю ще на 20 мільярдів доларів, додав він. При цьому чиновник зауважив, що через блокування портів рентабельність аграрного бізнесу значно впала. "Зараз з ціни продажу зерна у 350 доларів український фермер віддає близько 200 доларів за супутні послуги з перевезення. Так не має бути. Завжди було, що фермер віддає близько 15 відсотків ціни інфраструктурі - залізниці, портам. Якщо це не повернеться, то це буде ще більша проблема в світі та Україні", - наголосив Сольський.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН Антоніу Гуттеріша підписали документи щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів. Угода діятиме 120 днів із можливістю продовження.

Українські порти Чорного та Азовського морів заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Уряд закрив їхні акваторії з 27 лютого.