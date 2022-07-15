Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій США

Міністерство фінансів США опублікувало 14 липня роз'яснення, згідно з яким російські добрива, продовольство, посівні матеріали, ліки та медичне обладнання не підпадають під американські санкції, запроваджені проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

У документі наголошується, що з-під санкцій виведені всі транзакції, пов'язані з "виробництвом, виготовленням, продажем або транспортуванням сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення та запчастин до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв; профілактикою, діагностикою або лікуванням COVID-19; або поточними клінічними випробуваннями та іншими медичними дослідженнями". У відомстві підкреслюють, що санкції США щодо Росії "не перешкоджають торгівлі сільськогосподарською та медичною продукцією".

Крім того, американський мінфін зняв санкції з дочірнього підприємства російського "Альфа-банку" в Казахстані та тимчасово дозволив операції з колишньою німецькою "дочкою" "Газпрому" Gazprom Germania. Транзакції з Securing Energy for Europe (так тепер називається взята під контроль уряду Німеччини компанія Gazprom Germania) дозволяються до 16 грудня.

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США підтримують виведення українського та російського зерна на світові ринки

Напередодні представники України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй провели переговори у Стамбулі щодо відновлення експорту зерна з українських портів. Туреччина оголосила, що наступного тижня делегації знову зустрінуться для підписання угоди.

"Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля ООН з виведення українського та російського зерна на світові ринки та зменшення наслідків неспровокованої війни Росії проти України, які порушили глобальні постачання продовольства та спричинили зростання цін на харчові продукти в усьому світі", - повідомив мінфін США.