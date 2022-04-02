 ″Газпром″ відмовився від німецької ″дочки″ Gazprom Germania | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

"Газпром" відмовився від німецької "дочки" Gazprom Germania

Російський "Газпром" припинив участь у 100-відсотковому дочірньому підприємстві Gazprom Germania, що є оператором кількох газосховищ у ФРН.

Офіс Gazprom Germania у Берліні

Офіс Gazprom Germania у Берліні

Російський концерн "Газпром" припинив участь у німецькій дочірній компанії Gazprom Germania GmbH. "Дочірні товариства ПАТ "Газпром" 31 березня 2022 року припинили участь у ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси", що є єдиним учасником GAZPROM Germania GmbH", - заявив холдинг у п'ятницю, 1 квітня.

Одночасно "Газпром" повідомив, що відмовився від усіх активів, що належать німецькій "доньці", серед яких - Gazprom Marketing & Trading Ltd. Про причини рішення та подальші деталі не повідомляється. У Gazprom Germania поки не прокоментували цей крок.

ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" зареєстровано у Санкт-Петербурзі. Gazprom Germania, що базується в Берліні, керує декількома великими газосховищами у ФРН.

У ФРН розглядають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" та "Роснефти"

Напередодні німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в німецьких урядових колах повідомило про можливість експропріації та націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів "Газпром" і "Роснефть". За його даними, такий варіант аналізує міністерство економіки в Берліні. Причиною такого кроку, про який, за даними журналістів, проінформований і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), стало бажання гарантувати надійність постачання енергії у разі "кризової ситуації" названих компаній, які є вкрай важливими для системи енергозабезпечення Німеччини.

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На тлі загрози масивного погіршення енергопостачання країни внаслідок ескалації суперечки з Росією щодо умов постачання газу до Європи міністерство економіки ФРН, розробило так званий надзвичайний план щодо газу (Notfallplan Gas). Цей план визначає послідовність відключення від електромережі організацій та компаній у Німеччині у разі нестачі енергоресурсів.

Обшуки в німецьких підрозділах "Газпрому"

Раніше Bloomberg і Reuters повідомили про проведені антимонопольними органами ЄС обшуки в німецьких підрозділах "Газпрому" - у Gazprom Germania та дочірній компанії "Газпрому" Wingas, які забезпечують близько 20 відсотків поставок природного газу на ринок Німеччини. За даними джерел Bloomberg, обшуки пов'язані з розслідуванням того, чи міг "Газпром" своїми діями спровокувати стрімкий стрибок цін на газ у Європі та посилити енергетичну кризу в регіоні.

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