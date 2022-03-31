В офісах "Газпрому" в Німеччині провели обшуки - ЗМІ

Антимонопольні органи Євросоюзу провели обшуки в німецьких підрозділах "Газпрому", повідомили в середу, 30 березня, Bloomberg та Reuters з посиланням на джерела. Зокрема, йдеться про офіси Gazprom Germania та дочірню компанію "Газпрому" Wingas, що забезпечують близько 20 відсотків надходжень природного газу на ринок Німеччини.

За даними джерел Bloomberg, обшуки пов'язані з розслідуванням того, чи міг "Газпром" своїми діями спровокувати стрибок цін на блакитне паливо в Європі і посилити енергетичну кризу в регіоні.

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У січні поточного року єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер розіслала запитання низці компаній-постачальників енергоресурсів, включаючи "Газпром", щоб з'ясувати причини дефіциту енергоносіїв.

За даними Reuters, Вестагер, ймовірно, мала намір посилити збір інформації про діяльність європейських підрозділів "Газпрому".

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У Єврокомісії відмовилися коментувати журналістам Reuters можливі обшуки у європейських офісах російської компанії. Коментарів щодо ситуації агенції не дали і в "Газпром експорт". Раніше "Газпром" та Кремль неодноразово заперечували створення штучного дефіциту газу в Європі, запевняючи, що всі довгострокові зобов'язання виконано.

Нагадаємо, що Німеччина та Австрія запровадили режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію у разі припинення постачання газу з Росії.