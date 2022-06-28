США запровадили ембарго на російське золото

Сполучені Штати Америки оголосили у вівторок, 28 червня, про нові узгоджені з лідерами Великої сімки (G7) санкції щодо РФ. Вони торкнулися, зокрема, російських компаній оборонного сектору та фізичних осіб, а також імпорту золота з Росії.

"Заходи вдарять по здатності Росії розробляти зброю та технології, які використовуються для жорстокої загарбницької війни Володимира Путіна проти України", - йдеться в заяві на сайті міністерства фінансів США.

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Так, Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) внесло до санкційного списку 70 організацій, включаючи державну корпорацію "Ростех" - "наріжний камінь" російської оборонної і технологічної галузей. Обмеження стосуються "Об'єднаної авіабудівної компанії", яка виробляє, модернізовує і ремонтує військову авіацію. Зазначається, що це послабить здатність Росії продовжувати повітряну атаку на Україну.

Крім того, у санкційному списку - виробники літаків "Туполєв" та "Іркут", Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, Льотно-дослідницький інститут імені М. М. Громова, Авіаційний комплекс ім Іллюшина, "Об’єднана двигунобудівна корпорація", аерокосмічний і оборонний холдинг "Технодинаміка", Державний льотно-випробувальний центр імені В.П. Чкалова.

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Під санкціями також опинилися компанії, що працюють у сфері інформаційних технологій - "Автоматика", "Реформа інформаційної безпеки", "Роселектроніка" і її 20 дочірніх компаній.

Також США наклали санкції на компанію "Швабе", яка займається розробкою та серійним виробництвом оптичних та лазерних систем, і виробника авто "Камаз" разом з його дев'ятьма дочірніми компаніями. Крім того, під санкціями опинилися організація людей, які воювали проти України "Союз добровольців Донбасу" та приватна військова компанія "РСБ-Груп".

Персональні санкції

Водночас санкції стосуються 29 фізичних осіб, серед яких члени так званих "ЛДНР": "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко, його попередник Олександр Ананченко, заступники: Тетяна Переверзєва, Володимир Антонов, Володимир Єжиков, Юрій Готвін, Анна Тодорова. Також обмеження накладені на 16 членів "Союзу добровольців Донбасу", серед яких, керівники цієї організації - Олександр Бородай і Андрій Пінчук.

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Під санкціями опинився і гендиректор компанії "Камаз" Сергій Когогін разом зі своєю дружиною Наталією та Дмитром Афанасьєвим. За даними США, вони втрьох були частиною мережі таємних закупівель іноземної електроніки для оборонної промисловості Росії.

Санкції передбачають замороження активів і власності підсанкційних осіб на території США, а також заборону на фінансові операції за їхньої участі.

Заборона імпорту російського золота до США

Нові санкції також застосовуються до золота походженням з Росії. Віднині ввезення в російського золота в США заборонено. Таким чином США приєдналися до аналогічних заході Великобританії, Канади та Японії. Зазначається, що золото є найбільшим експортним товаром Росії, після енергоносіїв.