 Україна на саміті G7: що пообіцяла Зеленському ″сімка″, а що - ні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2022

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Світ

Україна на саміті G7: що пообіцяла Зеленському "сімка", а що - ні

Війна Росії проти України стала однією з головних тем другого дня саміту G7 у Баварії. У заяві лідерів було багато слів підтримки, але мало нових санкцій. Репортаж DW.

Саміт G7 в Ельмау

Саміт G7 в Ельмау

Олаф Шольц (Olaf Scholz) був лаконічним. На підбиття підсумків другого дня саміту G7 у Баварії канцлер Німеччини витратив близько п'яти хвилин. За темою, до якої прикута найбільша увага, до війни Росії проти України, Шольц озвучив кілька тез: "сімка" і надалі підтримуватиме Київ, зміни у світі через агресію Росії надовго, повернення до колишніх відносин з Москвою не буде.

Очікування того, що саміт стане для України історичним, а підтримка провідних західних країн вийде на новий рівень, станом на вечір понеділка, 27 червня, не справдилися. Члени неформального клубу, які зібралися в замку Ельмау у мальовничих баварських Альпах, загалом озвучили відомі раніше позиції.

Про що говорив Зеленський

Другий та головний день саміту розпочався із зустрічі у розширеному складі - з учасниками відеозв'язком поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Про що він говорив, дізнатися безпосередньо не вдалося - у пресцентрі не було звичної трансляції вітальних слів. Потім дипломатичними каналами до ЗМІ потрапила інформація про те, що Зеленський просив посилити санкції проти Росії, надати більше зброї, зокрема - системи ППО, і говорив, що розраховує на закінчення війни до зими.

Наскільки його заклики було враховано - судити важко. В опублікованій за кілька годин після спілкування із Зеленською заявою

G7 щодо України на шести сторінках було багато слів про солідарність та підтримку "уряду та народу України", про багатомільярдну фінансову допомогу, про розслідування воєнних злочинів та допомогу біженцям. У розділі про санкції було зазначено, що країни "сімки" продовжать їх застосовувати, і діятимуть узгоджено та "одностайно".

Ембарго на російське золото відкладається

Робота в цьому напрямку, як показав другий день саміту, ще чекає. Якщо в день відкриття президенти та глави урядів Німеччини, США, Великобританії, Франції, Канади, Японії та Італії успішно демонстрували перед камерами єдність та згуртованість, в одному ключовому для Києва питанні досягти його, схоже, поки що не вдалося.

Попри попередні заяви, очікуваного ембарго на російське золото не буде. Напередодні саміту оглядачі називали цю ініціативу США одним із можливих конкретних результатів. Але вже вранці в понеділок канцлер ФРН Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF уникнув прямої відповіді на запитання, чи підтримує Берлін таке ембарго. У заяві G7 щодо України сказано, що країни "сімки" рішуче налаштовані "зменшити російські доходи, в тому числі від (продажу) золота".

Ще одну ініціативу Вашингтона про запровадження верхньої межі цін на нафту, покликана обмежити отримання РФ надприбутку, також не було підтримано всіма. Щоправда, це не стало сюрпризом, представники уряду Німеччини, що проводить саміт, попереджали про це журналістів. Країни G7 не погодили конкретних термінів, але зобов'язалися скоротити залежність від російських енергоносіїв.

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Один із небагатьох конкретних підсумків саміту - "сімка" оголосила про заплановані найближчим часом нові санкції проти російського ВПК та окремих осіб, причетних до війни проти України.

Все це - публічні та попередні результати саміту G7. Не виключено, що про деякі домовленості може стати відомо згодом, наприклад, на саміті НАТО Мадриді, куди лідери "сімки" вирушать з Баварії. На ньому очікуються конкретні рішення, зокрема про допомогу Україні.

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  • Банкноти євро та долари

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    Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро

    Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.

  • Логотип системи SWIFT

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    Часткове відключення від SWIFT

    ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.

  • Нафтопереробний завод у Детройті, США

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    Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії

    США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.

  • Логотип компанії E.on

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    E.ON відмовився купувати газ у Росії

    Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.

  • Логотипи компаній BP та Rosneft

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії

    Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.

  • Літаки Аерофлоту

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  • На заводі Airbus в Тулузі

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться

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  • Літак Superjet 100

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Superjet 100 може залишитися на землі

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  • Літак Boeing авіакомпанії Аэрофлот

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

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    У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.

  • Сучасний контейнеровоз

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому

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  • Судно в порту

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Порти закриваються для російських суден

    Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.

  • Деревобробка

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    На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.

  • Конвеєр на заводі VW в Калузі, Росія

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    Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії

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  • Видобуток нафти в Росії

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  • Намилена рука і губка

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    Автор: Віталій Кропман


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Саміт G7 в Ельмау

Україна на саміті G7: що пообіцяла Зеленському "сімка"

У заяві лідерів G7 було багато слів підтримки, але мало нових санкцій. Репортаж DW.  

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