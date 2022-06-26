Україна на саміті G7: що пообіцяла Зеленському "сімка", а що - ні

Олаф Шольц (Olaf Scholz) був лаконічним. На підбиття підсумків другого дня саміту G7 у Баварії канцлер Німеччини витратив близько п'яти хвилин. За темою, до якої прикута найбільша увага, до війни Росії проти України, Шольц озвучив кілька тез: "сімка" і надалі підтримуватиме Київ, зміни у світі через агресію Росії надовго, повернення до колишніх відносин з Москвою не буде.

Очікування того, що саміт стане для України історичним, а підтримка провідних західних країн вийде на новий рівень, станом на вечір понеділка, 27 червня, не справдилися. Члени неформального клубу, які зібралися в замку Ельмау у мальовничих баварських Альпах, загалом озвучили відомі раніше позиції.

Про що говорив Зеленський

Другий та головний день саміту розпочався із зустрічі у розширеному складі - з учасниками відеозв'язком поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Про що він говорив, дізнатися безпосередньо не вдалося - у пресцентрі не було звичної трансляції вітальних слів. Потім дипломатичними каналами до ЗМІ потрапила інформація про те, що Зеленський просив посилити санкції проти Росії, надати більше зброї, зокрема - системи ППО, і говорив, що розраховує на закінчення війни до зими.

Наскільки його заклики було враховано - судити важко. В опублікованій за кілька годин після спілкування із Зеленською заявою

G7 щодо України на шести сторінках було багато слів про солідарність та підтримку "уряду та народу України", про багатомільярдну фінансову допомогу, про розслідування воєнних злочинів та допомогу біженцям. У розділі про санкції було зазначено, що країни "сімки" продовжать їх застосовувати, і діятимуть узгоджено та "одностайно".

Ембарго на російське золото відкладається

Робота в цьому напрямку, як показав другий день саміту, ще чекає. Якщо в день відкриття президенти та глави урядів Німеччини, США, Великобританії, Франції, Канади, Японії та Італії успішно демонстрували перед камерами єдність та згуртованість, в одному ключовому для Києва питанні досягти його, схоже, поки що не вдалося.

Попри попередні заяви, очікуваного ембарго на російське золото не буде. Напередодні саміту оглядачі називали цю ініціативу США одним із можливих конкретних результатів. Але вже вранці в понеділок канцлер ФРН Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF уникнув прямої відповіді на запитання, чи підтримує Берлін таке ембарго. У заяві G7 щодо України сказано, що країни "сімки" рішуче налаштовані "зменшити російські доходи, в тому числі від (продажу) золота".

Ще одну ініціативу Вашингтона про запровадження верхньої межі цін на нафту, покликана обмежити отримання РФ надприбутку, також не було підтримано всіма. Щоправда, це не стало сюрпризом, представники уряду Німеччини, що проводить саміт, попереджали про це журналістів. Країни G7 не погодили конкретних термінів, але зобов'язалися скоротити залежність від російських енергоносіїв.

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Один із небагатьох конкретних підсумків саміту - "сімка" оголосила про заплановані найближчим часом нові санкції проти російського ВПК та окремих осіб, причетних до війни проти України.

Все це - публічні та попередні результати саміту G7. Не виключено, що про деякі домовленості може стати відомо згодом, наприклад, на саміті НАТО Мадриді, куди лідери "сімки" вирушать з Баварії. На ньому очікуються конкретні рішення, зокрема про допомогу Україні.