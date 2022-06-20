Китай імпортував у травні рекордні обсяги російської нафти

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
У травні, попри санкції Заходу, Росії вдалося збільшити продаж нафти китайським компаніям на 55 відсотків у порівнянні з торішнім показником. Ще більше зросли обсяги імпорту російського скрапленого газу в Піднебесну.
Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії виріс у травні на 55 відсотків у порівнянні з минулим роком і досяг рекордного рівня, витіснивши Саудівську Аравію з першого місця серед постачальників.
Згідно з оприлюдненими в понеділок, 20 червня, даними китайського головного митного управління, в травні обсяги постачання нафти з РФ до Піднебесної, становили майже 8,42 мільйона тонн, що еквівалентно приблизно 1,98 мільйона барелів на добу (б/д) і на чверть більше, ніж 1,59 мільйона б/д у квітні.
Таким чином Росія повернула собі перше місце в рейтингу постачальників найбільшого в світі імпортера сирої нафти після 19-місячної перерви. Це свідчить про те, що Москві вдається знайти на світовому ринку покупців для своєї нафти, попри західні санкції через війну РФ проти України, хоч їй і довелося знизити ціни на своє "чорне золото", пише Reuters.
І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї знизився через запровадження обмежень на тлі спалаху COVID-19 та уповільнення економічної активності, провідні імпортери, зокрема компанія Sinopec і трейдер Zhenhua Oil, активізували покупку дешевшої російської нафти на додачу до поставок з Ірану та Венесуели.
Читайте також: РФ з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 90 мільярдів євро
Обидві останні країни так само перебувають під санкціями Заходу. В травні Китай імпортував 260 тисяч тонн іранської сирої нафти, що стало третім її постачанням із грудня минулого року. Щодо імпорту нафти з Венесуели, то в травні він офіційно не проводився. Втім, Китай уже давно практикує ввіз іранської та венесуельської нафти, видаючи її за поставки з інших країн. Приміром, у травні до Піднебесної завезли 2,2 мільйона тонн нафти з Малайзії, що більше ніж удвічі вище за торішній травневий показник. Саме Малайзія нерідко використовується для перевалки нафти з Ірану та Венесуели.
На другому місці в офіційному списку провідних постачальників нафти до КНР опинилася Саудівська Аравія. Травневі обсяги нафтового імпорту з цієї близькосхідної країни зросли на 9 порівняно з минулим роком і становили 7,82 мільйона тонн, або 1,84 мільйона барелів на добу, що менше квітневого показника в 2,17 мільйона барелів на добу.
Також китайська митниця повідомила, що імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) минулого місяця до КНР становив майже 400 тисяч тонн, що на 56 відсотків більше, ніж у травні 2021 року. За перші п'ять місяців імпорт російського СПГ - здебільшого з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході та "Ямал СПГ" у російській Арктиці - зріс на 22 відсотки у річному вимірі до 1,84 мільйона тонн.
Читайте також: Китаю не вдається укласти угоду щодо безпеки з тихоокеанськими країнами