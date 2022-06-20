Китай імпортував у травні рекордні обсяги російської нафти

Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії виріс у травні на 55 відсотків у порівнянні з минулим роком і досяг рекордного рівня, витіснивши Саудівську Аравію з першого місця серед постачальників.

Згідно з оприлюдненими в понеділок, 20 червня, даними китайського головного митного управління, в травні обсяги постачання нафти з РФ до Піднебесної, становили майже 8,42 мільйона тонн, що еквівалентно приблизно 1,98 мільйона барелів на добу (б/д) і на чверть більше, ніж 1,59 мільйона б/д у квітні.

Таким чином Росія повернула собі перше місце в рейтингу постачальників найбільшого в світі імпортера сирої нафти після 19-місячної перерви. Це свідчить про те, що Москві вдається знайти на світовому ринку покупців для своєї нафти, попри західні санкції через війну РФ проти України, хоч їй і довелося знизити ціни на своє "чорне золото", пише Reuters.

І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї знизився через запровадження обмежень на тлі спалаху COVID-19 та уповільнення економічної активності, провідні імпортери, зокрема компанія Sinopec і трейдер Zhenhua Oil, активізували покупку дешевшої російської нафти на додачу до поставок з Ірану та Венесуели.

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Китайський "нафтовий схематоз"

Обидві останні країни так само перебувають під санкціями Заходу. В травні Китай імпортував 260 тисяч тонн іранської сирої нафти, що стало третім її постачанням із грудня минулого року. Щодо імпорту нафти з Венесуели, то в травні він офіційно не проводився. Втім, Китай уже давно практикує ввіз іранської та венесуельської нафти, видаючи її за поставки з інших країн. Приміром, у травні до Піднебесної завезли 2,2 мільйона тонн нафти з Малайзії, що більше ніж удвічі вище за торішній травневий показник. Саме Малайзія нерідко використовується для перевалки нафти з Ірану та Венесуели.

На другому місці в офіційному списку провідних постачальників нафти до КНР опинилася Саудівська Аравія. Травневі обсяги нафтового імпорту з цієї близькосхідної країни зросли на 9 порівняно з минулим роком і становили 7,82 мільйона тонн, або 1,84 мільйона барелів на добу, що менше квітневого показника в 2,17 мільйона ​​барелів на добу.

Імпорт СПГ із РФ також стрімко зріс

Також китайська митниця повідомила, що імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) минулого місяця до КНР становив майже 400 тисяч тонн, що на 56 відсотків більше, ніж у травні 2021 року. За перші п'ять місяців імпорт російського СПГ - здебільшого з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході та "Ямал СПГ" у російській Арктиці - зріс на 22 відсотки у річному вимірі до 1,84 мільйона тонн.

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