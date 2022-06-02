Саудівська Аравія готова покрити можливий дефіцит нафти з РФ - ЗМІ

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо на нафтовому ринку виникне дефіцит через санкції, запроваджені щодо Росії за повномасштабне військове вторгнення в Україну. Про це у четвер, 2 червня, повідомила газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

За її даними, країна змінила свою позицію з цього питання, щоби тримати під контролем ціни на нафту в рамках зближення зі США. Заплановане на вересень збільшення видобутку нафти нібито перенесли на липень та серпень. Офіційна заява з цього приводу може бути оголошена на зустрічі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер.

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Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в ОПЕК. Досі вона відмовлялася прискорити збільшення видобутку, попри різке зростання цін і тиск Вашингтона. У країні вважали необхідним утримувати в резерві вільні виробничі потужності. Побоювання посилились після запровадження Європейським Союзом чергового пакету санкцій проти Росії, яка входить до ОПЕК+. Він включає часткове нафтове ембарго.

Ембарго на нафту з РФ

31 травня на саміті ЄС домовились, що шостий пакет санкцій проти РФ поширюватиметься на сиру нафту та нафтопродукти, які постачаються танкерами, з тимчасовим винятком для сирої нафти, яка постачається трубопроводом. Танкерами до ЄС надходить дві третіх нафти. Решта постачається нафтопроводом "Дружба". Його північна гілка йде до Польщі та Німеччини, а ці країни в односторонньому порядку зобов'язалися відмовитися від нафти з РФ. Разом з їхньою часткою ембарго покриє 90 відсотків усього російського імпорту. Решта 10 відсотків нафти йдуть південною гілкою "Дружби" до Угорщини, Словаччини та Чехії, для яких зроблять виняток.

За підрахунками агенції Bloomberg, втрати РФ від нафтового ембарго Євросоюзу можуть становити 22 мільярда доларів на рік. Так, 12 мільярдів становитимуть втрати від перекриття експорту через північну гілку нафтопроводу "Дружба", 10 мільярдів - втрати від заборони морського експорту. При цьому Росія продовжить заробляти близько шести мільярдів доларів на рік на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії.

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