24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини середи, 1 червня (час київський).

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Україна втратила на війні понад 200 заводів - Єрмак

Війна забрала 35 відсотків українського валового внутрішнього продукту (ВВП), заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у відеозверненні до Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії. За його словами, Україна втратила понад 200 заводів, а прямі збитки від війни вже перевищують 600 мільярдів доларів.

"Наш уряд уже працює над U24 Recovery Plan. Відновлення України ґрунтуватиметься на двох принципах: регіональному й параметричному. Регіональний принцип полягатиме в допомозі партнерів у відновленні певного регіону, міста чи громади. Параметричний означає, що відновлення відбуватиметься за сучасними параметрами й стандартами Європейського Союзу. Ми пропонуємо Ірландії взяти участь у цій програмі. Слідом за президентом Володимиром Зеленським я запрошую Ірландію допомогти нам з відновленням Херсонської області", - сказав Єрмак.

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РФ окупувала половину Сєвєродонецька - британська розвідка

Російські наземні операції залишаються вузькоспрямованими у невеликому секторі Луганської області, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповані російськими військами, серед яких чеченські бойовики.

У розвідці додають, що за межами Донбасу Росія продовжує наносити ракетні удари великої дальності по інфраструктурі всієї Україні.

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У США немає єдності в питанні конфіскації російських активів для передачі їх на відновлення України, пише з посиланням на джерела американське видання The New York Times. За його даними, в Білому домі триває дискусія з цього питання. Деякі посадовці побоюються, що таке рішення може бути незаконним і підірве інвестиційну привабливість США.

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На фронті щодня гинуть до 100 українських військових - Зеленський

Щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, а ще близько 500 отримують поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Newsmax.

Зеленський під час візиту на передову на Харківщині

За його словами, найскладніша ситуація - на сході України, на півдні Донецької та Луганської областей. Українська влада офіційно не звітує про втрати в лавах ЗСУ, поки триває війна. Водночас генеральний штаб щодня заявляє про понад 100 загиблих російських солдат, а загальна кількість оголошених українською стороною втрат росіян перевищила 30 тисяч солдатів.

В інтерв'ю Зеленський також розповів про переговори з РФ і ультиматуми з її боку, а також відповів на занепокоєність США, що реактивні системи залпового вогню великої дальності, про які просить Україна, можуть бути використані для ударів по території РФ.

Читайте детальніше: Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових - Зеленський

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Від початку війни в Україні постраждали більше 689 дітей: 243 загинули, 446 були поранені. Найбільше постраждалих - у Донецькій, Київській та Харківській областях, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1937 закладів освіти, при цьому 181 з них зруйновані повністю.

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За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних націй з прав людини, від початку війни в Україні загинули не менше 4113 цивільних, ще 4916 були поранені.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Окремі підрозділи армії РФ закріпились у центрі Сєвєродонецька після штурму у північних, південних та східних районах міста, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

За підтримки вертольотів Ка-52 російські війська ведуть наступ у напрямку Лиман - Старий Караван , бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки . Застосували штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій . "Противник провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп'янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ - Лиман.

На Слов'янському напрямку внаслідок втрат, у районі Довгенького армія РФ відвела окремі підрозділи до міста Ізюм , водночас для оборони логістичних маршрутів посилила угруповання в Куп'янську за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи.

На Харківському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдали ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

Армія РФ завдала ракетного удару з літаків Су-35 по Білопіллю, а вогнем артилерії завдала ураження в районі населеного пункту Середина-Буда на Сумщині.

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Деякі члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обговорюють можливість виключення Росії з угоди про контроль за обсягами нафтовидобутку, укладеної в 2020 році, пише The Wall Street Journal.

ОПЕК

Через західні санкції та європейське ембарго Росія може не впоратися зі взятими на себе зобов'язаннями, а обсяг видобутку нафти в РФ до кінця року загрожує впасти на 8 відсотків. У разі розірвання угоди квоти можна переглянути, і країни ОПЕК розраховують на збільшення видобутку нафти.

Читайте також: Німецькі компанії стали платити Росії за газ за новою схемою

++06.58++

Частиною шостого пакету санкцій ЄС проти Росії стане погоджена з Великобританією заборона на страхування танкерів, які перевозять російську нафту, повідомляють The Wall Street Journal та Financial Times з посиланням на британських та європейських чиновників та дипломатичні кола. Москві буде закрито доступ на основний страховий ринок Lloyd's of London, що може різко обмежити її можливості щодо нафтового експорту. Офіційної заяви британської влади з цього приводу ще не було, поки що невідомо також з якого моменту може набути чинності така заборона.

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Російська армія проводить навчання стратегічних ядерних сил

Російські ракетні війська стратегічного призначення у рамках навчання проводять маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ. Навчання проходять в Іванівській області, що у трьохстах кілометрах на північний схід від Москви. До маневрів залучено близько тисячі військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки. Ракетні війська стратегічного призначення - головний компонент стратегічних ядерних сил армії РФ. Їх основу становлять комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах, здатні вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів.

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Німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили систему платежів за російський газ. Перша виплата зроблена наприкінці травня, гроші переказуються "у євро відповідно до нового механізму оплати", повідомили в компанії Uniper у вівторок, 31 травня, не уточнюючи деталей. "Процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини і дотримується відповідних директив ЄС", дозволяючи виконувати контрактні зобов'язання, підкреслюється в повідомленні найбільшого покупця російського газу у ФРН. У свою чергу, найбільший у Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив свій спосіб оплати відповідно до нових правил і перерахував євро на російський рахунок.

Раніше, 31 березня, указом Володимира Путіна "Газпрому" було наказано приймати від компаній із "недружніх" країн платежі за трубопровідний газ лише у рублях. Від іноземних компаній вимагається відкрити два рахунки - валютний та рублевий - у "Газпромбанку". Покупець газу повинен переводити іноземну валюту на валютний рахунок, потім "Газпромбанк", продавши валюту на Московській біржі, зараховує виручені рублі на рублевий рахунок.

30 травня російський газовий монополіст заявив про припинення постачання газу британсько-голландській компанії Shell Energy та данській компанії Orsted з 1 червня у зв'язку з відмовою платити за газ у рублях за новою схемою. Також стало відомо про припинення постачання Нідерландів. Раніше Росія припинила в односторонньому порядку постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії.

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За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, змушені посилювати свої оборонні позиції російські війська зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, і мінують узбережжя річки Інгулець. Вілкул зазначив, що "ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але стабільною".

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Те, що російські війська зосередилися на захопленні Сєверодонецька та Донбасу, продовжує створювати вразливі місця для Росії в Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). Військові експерти вважають дії керівництва ЗСУ мудрими: "І рішення не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєверодонецька, і рішення піти з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Україна має заощаджувати свої обмеженіші ресурси і зосередитися на поверненні критично важливої ​​території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результат війни або умови для відновлення війни".

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Через війну гуманітарної допомоги потребують понад п'ять мільйонів дітей з України. Такі дані наводить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), уточнюючи, що в самій Україні після нападу Росії необхідна підтримка для трьох мільйонів дітей та ще близько 2,2 мільйона дітей, які втекли в інші країни. За даними ЮНІСЕФ, з початку війни в Україні загинуло щонайменше 262 дитини. "Ми наближаємося до 100-го дня війни, яка ламає життя мільйонів дітей. Без негайного припинення вогню та укладання миру страждання дітей триватимуть", - заявила директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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Президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон відправить Україні сучасні ракетні системи, здатні вразити, за його словами, ключові цілі російських сил. "Ми надамо українцям сучасніші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові цілі на полі бою в Україні", - написав Байден у газеті The New York Times, не уточнивши тип ракетних систем.

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Білий дім не відмовився від постачання РСЗВ Україні

Після того, як американський президент Джо Байден заявив, що США не "відправлятимуть в Україну ракетні системи, які можуть бити по території Росії", в адміністрації США заявляють, що Вашингтон все ще розглядає можливість відправки в Україну сучасних реактивних систем залпового вогню MLRS та HIMARS. Як пояснила журналістам прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, слова Байдена означали, що жодні ракети не поставлятимуться "для використання за межами полів битви в Україні".

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ЗСУ відбили за 31 травня 9 російських атак на Донбасі, заявило угруповання Об'єднаних сил, уточнивши, що знищено 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бронемашин і 6 автомобілів противника. "На 4 локаціях ще продовжуються бої", - йдеться у повідомленні. У ньому також зазначається, що армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши 45 цивільних об'єктів: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитсадок та господарські будівлі. Під час обстрілів загинула жінка, поранено двох чоловіків.

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Більша частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, повідомив у вівторок ввечері, 31 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Телеграм-каналі. Водночас, місто не оточене "і передумов для цього немає", - запевнив посадовець. "В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає", - повідомив Гайдай. За його словами, через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерігає від наслідків сценарію, за яким російському президенту Володимиру Путіну вдасться захопити Донецьку і Луганську області України. У передачі ARD-Brennpunkt на першому телеканалі німецького суспільного мовлення міністерка констатувала, що повне захоплення Донбасу - це запасний сценарій господаря Кремля після того, як провалився його план швидко захопити і підкорити Україну. Якщо Путін захопить Донбас і закріпиться на цих територіях, він може робити ставку на втому ЄС від війни і підтримки України. "Це затягування часу є вкрай небезпечним", - застерегла глава німецького зовнішньополітичного відомства, слова якої наводить Reuters. Навіть припинення вогню, переконана вона, не означатиме, що настане мир. "У цій ситуації Кремль перегрупує свої війська", - впевнена Бербок. Глава МЗС зазначила, що Україні треба і надалі допомагати, аби перекреслити цей сценарій.