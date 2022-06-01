Німецькі компанії стали платити Росії за газ за новою схемою

Два німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили систему платежів за російський газ.

Як повідомили в компанії Uniper, перша виплата була зроблена наприкінці травня, гроші переводяться "у євро відповідно до нового механізму оплати". Деталей найбільший покупець російського газу у ФРН не уточнив. "Процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини і дотримується відповідних директив Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні від 31 травня й додається, що це дозволяє виконувати контрактні зобов'язання.

У свою чергу найбільший в Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив свій спосіб оплати відповідно до нових правил і перерахував євро на російський рахунок.

Чи порушені санкції проти РФ?

Через санкції, запроваджені Заходом проти Росії за війну в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав 31 березня указ, яким зобов'язав російського газового монополіста "Газпром" приймати платежі за газ від компаній із "недружніх країн" лише в рублях.

Від іноземних компаній вимагають відкрити два рахунки - валютний та рублевий в "Газпромбанку". Покупець газу повинен переводити іноземну валюту на валютний рахунок, потім "Газпромбанк", продавши її на Московській біржі, зараховує виручені рублі на рублевий рахунок.

Наприкінці квітня очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що "платежі в рублях є порушенням санкцій", якщо це не передбачено контрактами. Схему з відкриттям двох рахунків у "Газпромбанку" в ЄС також вважають такою, що суперечить санкціям щодо РФ. У Брюсселі рекомендували компаніям платити на рахунок у російському банку в євро або доларах і робити чітку заяву, що після такого перерахування вони виконали контрактні зобов'язання. Проблеми можуть розпочатися у компаній лише, якщо вони відкриють другий, рублевий рахунок.

"Газпром" перекриває кран

27 квітня Росія припинила постачати газ до Польщі та Болгарії через відмову країн оплачувати поставки в рублях. 21 травня аналогічне рішення РФ прийняла в односторонньому порядку щодо Фінляндії. 30 травня "Газпром" припинив експорт до Нідерландів, а також заявив про припинення постачання газу британсько-голландській компанії Shell Energy та данській компанії Orsted з 1 червня у зв'язку з відмовою платити в рублях за новою схемою.

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