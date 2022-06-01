У Данії проходить референдум щодо приєднання до оборонної політики ЄС

У Данії в середу, 1 червня, проходить референдум щодо участі в програмі оборонної співпраці в Європейському Союзі. Майже 4,3 мільйона громадян вирішують питання про відмову від винятків, які вже 30 років дозволяють країні не брати участь у Спільній політиці оборони та безпеки ЄС.

За скасування цих винятків висловилися 11 із 14 політичних партій, включно з правлячими соціал-демократами.

Соціологічні опитування свідчать, що відмову підтримують більше 40 відсотків населення, проти - 30 відсотків, не визначились - близько 20 відсотків. Попередні результати референдуму стануть відомими пізно ввечері в середу.

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Посилення військового співробітництва в ЄС на тлі війни в Україні

Про рішення провести референдум заявила на початку березня, через 10 днів після початку війни в Україні, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. До цього про зміну політики безпеки країни домовились п'ять провідних парламентських партій.

Данія є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), але лишається єдиною державою Євросоюзу з-поміж 27 членів, яка не бере участі в Спільній політиці оборони та безпеки.

Виняток ЄС для Данії діє з 1993 року. Він ухвалений після того, як данці відкинули на референдумі Маастрихтський договір про заснування Євросоюзу та означає, що Копенгаген бере участь в цивільних місіях ЄС, але не у військових. Крім того, Данія не бере участі в спільних розробках озброєнь, придбанні військового обладнання та обговоренні питань безпеки.

Основним ефектом від скасування винятку стане те, що данські посадовці зможуть бути присутніми при обговоренні колегами з Євросоюзу оборонних тем, а данські сили зможуть брати участь у військових операціях ЄС. Приєднання Данії до оборонної політики ЄС матиме відносно незначний вплив на архітектуру безпеки Європи, зокрема порівняно зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО, але ці порухи є "частиною однієї історії" та посилять військове співробітництво в Європі на тлі війни в Україні, зауважує Associated Press.

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