Україна пообіцяла не обстрілювати зброєю США Росію - Блінкен

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 1 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини середи, 1 червня (час київський).

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Україна пообіцяла Сполученим Штатам, що не буде використовувати нову зброю дальнього радіусу дії проти цілей всередині РФ, заявив у середу державний секретар США Ентоні Блінкен, передає AFP. "Українці запевнили нас, що вони не будуть використовувати ці системи проти цілей на російській території", - сказав Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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На Херсонщині російські війська обладнують другу і третю лінії оборони, повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. "На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони", - сказав Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна" в Києві. При цьому, за його словами, українські війська на Херсонщині мають частковий успіх, якого вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями.

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В Україні цього року через війну та заміноване узбережжя купальний сезон на морі відкрито не буде, повідомила начальниця пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Ольга Козак. "Купального сезону цього року немає на морських узбережжях, все заміновано", - цитує Козак інформагентство "Українські Новини". При цьому, як зазначили у відомстві, працівники ДСНС розпочали розмінування морських пляжів в Одесі й області.

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У Польщі залишаються два мільйони громадян України, які виїхали зі своєї країни наприкінці лютого, повідомив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який перебуває з візитом у Казахстані. Загалом з початку війни, за його словами, Україну залишили понад п'ять мільйонів українців, 3,5 мільйона з яких в'їхали до Польщі. "В ЄС питання міграції розглядається як загальна відповідальність усіх країн-членів. Проводяться переговори про те, як оплатити польському уряду розміщення українських біженців. Але нині ми поки що не отримали відповіді на це питання з Брюсселя. Втім, ми очікуємо, що цю проблему буде вирішено незабаром", - зазначив він.

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У МЗС РФ заявили, що будь-які постачання зброї Україні Вашингтоном збільшують ризик прямого протистояння Росії та США. Про це в інтерв'ю РІА "Новости" повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Він також припустив, що Росія в будь-якому разі досягне мети вторгнення в Україну.

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Стратегія Росії на Донбасі - зрівняти із землею населені пункти, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час виступу в Бундестазі 1 червня.

"Місто за містом, село за селом, російські війська знищують їх із безпечної відстані. Спочатку ракети, потім бойові літаки з артилерією, а потім, коли все зрівняно із землею, їдуть танки", - цитує Бербок агенція Reuters. При цьому глава МЗС наголосила, що Німеччині потрібно було б надіслати Україні більше артилерії, безпілотників і засобів протиповітряної оборони, щоб допомогти захиститися від агресії РФ.

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Проукраїнські мітинги в Херсоні у березні

У керівництві російської правлячої партії вперше назвали неминучоюанексію південних областей України. Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" та перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що не сумнівається у тому, що Херсонська та Запорізька області, а також самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" будуть приєднані до Росії. "Рішення мають ухвалювати самі жителі, і я впевнений, що вони його ухвалять. Тому в мене сумнівів у тому, що цей регіон буде у складі Російської Федерації, немає жодних", - цитує слова Турчака видання "Агентство".

Голова міжнародного комітету Держдуми РФ та лідер партії "ЛДПР" Леонід Слуцький заявив, що самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", а також Херсонська область можуть увійти до складу Росії вже в липні 2022 року, пишуть російські ЗМІ. Приєднати ці території, за словами Слуцького, хочуть за підсумками референдумів.

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Сервіс для графічного дизайну Canva заблокував доступ користувачам із Росії - приблизно 1,4 мільйона осіб. "Ми твердо стоїмо на боці України, миру і свободи. Як і мільярди людей у всьому світі, ми вражені і вбиті горем, спостерігаючи воєнні злочини, що тривають, смерті тисяч безневинних життів, поки Росія продовжує незаконну війну в Україні", - пояснила компанія у своїй заявіпро вихід з російського ринку.

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Російські війська обстрілюють Миколаїв із артилерії, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Миколаїв! Артилерійський обстріл! 14:45. У місті чути вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтеся подалі від вікон!" - написав він у Telegram-каналі.

Раніше цього дня голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім попросив жителів поки не повертатися додому через посилення російських обстрілів півдня України. "Два-три тижні зачекайте, поки ЗСУ там їх (росіян - Ред.) "підштовхне". Багато людей не чекають, але я приєднуюсь до мера і скажу - хто має можливість, потерпіть, тому що зараз активна фаза захисту", - заявив він у Facebook. За словами Кіма, російські сили побоюються контрнаступу ЗСУ, тому підривають мости під час відступу і швидко вивозять награбоване.

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