Голова Пентагону: близько 20 країн запропонували Україні зброю

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що близько 20 країн готові надати Україні нові пакети допомоги для боротьби із російською армією. Про це він сказав за підсумками віртуальної зустрічі контактної групи щодо України, що відбулася в понеділок, 23 травня. Це друга така зустріч після квітневих зборів на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Усього у ній взяли участь представники понад 40 країн. Серед них був міністр оборони України Олексій Резніков.



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Ракети та навчання

За словами Ллойда Остіна, багато країн надають Україні необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової охорони та іншу бронетехніку. Інші країни, додав очільник Пентагону, пропонують навчання для українських військових.

Зокрема, Данія зобов'язалась надати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту узбережжя, розповів Остін, а Чехія пропонує гелікоптери, танки та ракетні комплекси.

На думку Остіна, з моменту попередньої зустрічі потреби України "не сильно змінилися". "У цій фазі бої дійсно залежать від артилерії й за останні кілька тижнів ми стали свідками серйозних перестрілок", - сказав він.



Очільник Пентагону не повідомив подробиць про те, що входитиме до нового пакету допомоги США на тлі чуток, що до нього входитимуть високоточні ракети дальнього радіусу дії, що можуть використовуватись для ударів по Росії, пише AFP.

Наступного разу контактна група з питань оборони України збереться 15 червня під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.



