 Воєнний стан в Україні до кінця літа: контрнаступ затягується? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Воєнний стан в Україні до кінця літа: контрнаступ затягується?

Влада пояснює необхідність продовження воєнного стану на три місяці потребою йти в контрнаступ у війні з РФ. Критики цієї позиції вважають, що строки правового режиму можуть бути іншими, а деякі обмеження - переглянуті.

Українські військові пересуваються околицями Києва, квітень 2022

Українські військові пересуваються околицями Києва, квітень 2022

Воєнний стан та терміни проведення мобілізації в Україні планують продовжити майже до кінця літа. 18 травня президент України Володимир Зеленський вніс відповідні укази до парламенту на затвердження. Правовий режим воєнного стану запровадили на усій території України з 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії. У середині березня дію цього режиму продовжили на 30 діб і наприкінці квітня ще на такий же термін. Тепер воєнний стан пропонують продовжити одразу на 90 днів - до 23 серпня.

Згідно з указами президента, на час дії воєнного стану в Україні можуть обмежуватись низка конституційних прав та свобод громадян. Серед них - недоторканність житла, таємниця листування та телефонних розмов, невтручання в особисте життя, свобода пересування, свобода думки і слова. Також можуть обмежуватись права на освіту, працю, підприємницьку діяльність. Забороняється проведення референдумів, виборів, зібрань, мітингів, страйків та внесення змін до Конституції. Через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам віком від 18 до 60 років. Крім того, в межах дії цього правового режиму в усіх областях України утворили військові адміністрації. 

Читайте також: "Росія видихається". Західні експерти про три сценарії війни в Україні

"Виважене рішення"

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді (КС), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі DW пояснив, чому строк дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити відразу на три місяці. За його словами, Україна планує контрнаступ, а "говорити про те, що ми протягом одного місяця звільнимо наші території - це ілюзія". Парламентарій відзначив, що війна затягується, оскільки, за його словами, російські війська наразі зосередились на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які вони контролюють, "а перехід у контрнаступ є значно складнішим завданням, ніж оборона".

За словами представника президента у КС, є також і юридична складова такого рішення. Депутат пояснив, що щоразу, коли в країні запроваджується чи продовжується правовий режим воєнного стану, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються. З тим, щоби щомісяця не повторювати цю процедуру, пропонується продовжити воєнний стан одразу на три місяці. Веніславський запевнив, що, якщо до цього часу вдасться звільнити окуповані території, то воєнний стан скасують. 

Тому, за його словами, президент України "зважив усю інформацію, яка дозволяє йому ухвалити відповідне рішення і запропонував (Верховній Раді. - Ред.) продовжити воєнний стан ще на три місяці", На переконання Веніславського, це "абсолютно виважене і продумане рішення". 

Читайте також: Пекло "Азовсталі": очевидиця розповіла про пережите

Сигнал щодо продовження війни

Водночас народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко не бачить необхідності у продовженні воєнного стану одразу на три місяці. "Очевидно, що в Україні потрібно продовжувати воєнний стан, але є питання, на який термін. Я б його продовжував на менший термін, тому що це також сигнал, який ми даємо, що війна триватиме ще щонайменше 90 днів", - пояснює він в коментарі DW.

Водночас Гончаренко визнає, що війна РФ проти України може бути досить тривалою. "За такою логікою воєнний стан можна продовжити одразу на 5 років, але це ж неправильно", - вважає парламентарій. На його переконання, немає жодних проблем у тому, щоб з певною періодичністю продовжувати дію цього правового режиму. "Верховна Рада збирається регулярно, немає ніяких проблем скликати засідання і ухвалити відповідне рішення", - вважає він. 

Український політолог Володимир Фесенко в розмові з DW також вказує, що продовження воєнного стану на 90 діб сигналізує суспільству, армії, державному апарату, що війна скоро не закінчиться. Водночас він вважає це рішення правильним, оскільки "очевидно, що на нас чекають ще важкі випробування" і до них потрібно готуватись. "Війна затягується і вона буде складною. Росія не збирається йти з української території, а в України ще не достатньо ресурсів, щоб звільнити окуповані території і РФ все ще має величезну перевагу в ресурсах", - наголошує він. Експерт застерігає українське суспільство від занадто оптимістичних настроїв щодо швидкої перемоги над РФ. 

Читайте також: Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Перегляд обмежень

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин також вважає за доцільне продовження воєнного стану на три місяці.  "Ми розуміємо, що війна перейшла у затяжний етап і зараз йде випробовування на стійкість. Найімовірніше, нам будуть необхідні ці три місяці", - сказав Юрчишин в коментарі DW.

Однак, за його словами, простором для дискусії може бути не тривалість воєнного стану, а території, на які він поширюється. "Якщо подивитись на Івано-Франківську, Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку та низку інших областей, то чи доречно там застосовувати ряд заходів, притаманних воєнному стану, наприклад, повноцінне управління територіями військовими адміністраціями, а не органами місцевого самоврядування? Тут виникає питання наскільки це ефективно, і наскільки це відповідає існуючому стану та потребам", - розмірковує політик. 

Юрчишину опонує Володимир Фесенко. Він критично ставиться до цієї пропозиції. "Війна триває на всій території України. Так, є активні бойові дії на Сході та Півдні, але обстрілюють всі регіони країни", -  наголошує він і додає, що в умовах воєнного стану діють, зокрема, інформаційні обмеження, необхідні в умовах регулярних ракетних обстрілів. "У нас же люблять селфі робити на місці обстрілу та викладати це в соціальних мережах з геолокацією, після чого противник може корегувати вогонь", - зауважив Фесенко. Також він вказує на важливість збереження порядку управління регіонами у воєнний час для ухвалення оперативних управлінських рішень.  

Читайте також: Влада України готується до нових спроб РФ наступати на Донбасі - Зеленський

Продовження мобілізації 

Крім правового режиму воєнного стану президент іншим указом, який має затвердити Верховна Рада, пропонує продовжити на 90 діб строки проведення загальної мобілізації, яка також була оголошена у день повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого. 

Володимир Фесенко пов'язує це рішення із нещодавньою заявою міністра оборони України Олексія Резнікова. Він сказав, що Київ ставить за мету забезпечити українську армію усім необхідним з розрахунку на один мільйон осіб. Водночас на початок повномасштабної війни чисельність української армії становила близько 250 тисяч.

Фесенко констатує, що продовження мобілізації пов'язане із переходом війни у затяжну фазу. "Україна теж зазнає втрат, про це мало говорять, щоб не драматизувати ситуацію, але втрати є і вони чималі. На цьому етапі війни дуже важлива, в тому числі, чисельність військ, щоб їх вистачало для закриття усіх ділянок", - підкреслив він.

За словами Фесенка, Росія "вдається до прихованої мобілізації" та спрямовує на територію України нові військові ресурси. "У нас і так є дисбаланс у військових потенціалах, у Росії більша чисельність військ і ми повинні мати військовий ресурс хоча б для ефективної оборони, а потім і для контрнаступу". За його оцінками, продовження мобілізації є просто неминучим. Водночас ніхто з опитаних DW політиків та оглядачів не береться прогнозувати, коли може настати переломний момент у бойових діях, та коли можна було б очікувати завершення війни. 

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


Також за темою

UN Secretary-General Antonio Guterres attends a joint press conference with Moldovan Prime Minister following their talks in Chisinau on May 9, 2022. (Photo by Bogdan TUDOR / AFP)

Проблеми з продовольством не вирішити без поставок з Росії, Білорусі, України - ООН 19.05.2022

85-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 19 травня.

KYIV, UKRAINE - MARCH 05: A member of a Territorial Defence unit guards a barricade next to writing saying Glory To Ukraine close to the eastern frontline on March 05, 2022 in Kyiv, Ukraine. Russia continues assault on Ukraine's major cities, including the capital Kyiv, more than a week after launching a large-scale invasion of the country. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Зеленський змінив командувача сил тероборони 16.05.2022

82-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 16 травня.

April 26, 2022 Relatives of Mykola Moroz, 47, gather during a funeral service at his home at the Ozera village, near Bucha, Ukraine, on Tuesday, April 26, 2022. Mykola was captured by Russian army from his house in the Ozera village on March 13, taken for several weeks in an unknown location and finally found killed with gunshots about 15 kilometres from his house. (AP Photo/Emilio Morenatti)

На Київщині виявили ще одне поховання закатованих цивільних осіб - Нацполіція 30.04.2022

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.

Реклама

Докладно

Українські військові пересуваються околицями Києва, квітень 2022

Чому в Україні продовжують воєнний стан до кінця літа

У Зеленського пояснюють необхідність продовження воєнного стану на три місяці потребою йти в контрнаступ у війні з РФ.  

Symbolbild | Rotstift und Taschenrechner

В Україні слід готуватись до підвищення податків?

Уряд України розглядає можливість підвищення податків для наповнення держбюджету в умовах війни. Як реагує бізнес?  