Влада України готується до нових спроб РФ наступати на Донбасі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 81-го дня війни заявив, що українська влада готується до нових намагань Росії наступати на Донбасі та активізувати рух на півдні країни.

"Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають у глухому куті та що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності, щоби вони не креативили в Херсоні, Мелітополі, не зображали свою нібито владу в окупованих районах Приазов'я та Донбасу. Їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, закон і життя", - сказав він.

Говорячи про ракетні удари по Львівській області 15 травня та обстріли на Донбасі Зеленський сказав: "Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад у Росію, бо відступатимуть".

Президент України також запевнив, що влада щоденно продовжує дуже складні переговори щодо порятунку людей з заводу "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині.

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Зеленський: Робимо все, щоби зберігати максимальну увагу світу до України

За словами президента, цього тижня планується "багато міжнародної активності", в якій він братиме участь. "Ключове - це зброя та фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, а й щоб уже розпочинати відбудову зруйнованого Росією", - сказав український президент.

Він запевнив, що влада України працює над посиленням світом санкцій проти Росії. "Потрібно, щоби партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них постійно. Зараз першочергове - це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити", - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що для збереження максимальної уваги світу до України в понеділок спілкуватиметься зі студентами 63 провідних американських та двох канадських університетів, наприкінці травня звернеться до студентів і викладачів Стенфордського університет, а 23 травня - до учасників форуму в Давосі онлайн. "Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватися післявоєнне відновлення", - розповів він.

Також Зеленський зауважив, що продовжуватиме звертатися до парламентів європейських держав, зокрема найближчим часом планується його онлайн-виступ перед парламентом Люксембургу. "Наше завдання - це статус кандидата в члени Європейського Союзу для України, а згодом - вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою", - пояснив він. Український президент додав, що збирається розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії.

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