Китаю не вдається укласти угоду щодо безпеки з тихоокеанськими країнами

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів у понеділок, 30 травня, онлайн-зустріч із колегами з десяти тихоокеанських країн, щоб обговорити угоду, що має розширити вплив Китаю у регіоні. Йдеться про масштабну регіональну угоду, що осягає низку питань від безпеки до риболовлі. За словами очільника зовнішньополітичного відомства КНР, під час дискусії було досягнуто згоди щодо п'яти сфер співпраці, що включають відновлення економіки після пандемії COVID-19 та розвиток сільського господарства, але для формування консенсусу з питань безпеки необхідні додаткові обговорення.

Також Ван Ї додав, що Китай опублікує документ з викладом своїх позицій, а також пропозицій щодо співпраці з тихоокеанськими острівними державами. "Ми і надалі будемо проводити постійні та поглиблені обговорення та консультації для формування більшого консенсусу щодо співпраці", - сказав він журналістам, перебуваючи в столиці Фіджі Сува.

Не всі повірили в щирість КНР

Утім, пропозиції Китаю щодо розширення участі Пекіна у питаннях безпеки, економіки та політики південної частини Тихого океану змусили деякі тихоокеанські держави засумніватися у щирості намірів Пекіна. Ван Ї натомість намагався применшити ці побоювання, запевнивши, що співпраця у регіоні призведе до ще більшої гармонії.

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"Не варто занадто турбуватися і нервувати, тому що загальний розвиток і процвітання Китаю і всіх інших країн означатиме лише ще більше гармонії, більше справедливості й більший прогрес усього світу", - запевнив китайський дипломат.

Нині міністр закордонних справ Китаю здійснює десятиденне турне вісьма країнами Тихоокеанського регіону в рамках дипломатичного наступу в регіоні, який Пекін вважає критично важливим для зміцнення своєї могутності та безпеки.

Цілі Пекіна

Низка ЗМІ, зокрема Reuters та The New York Times, повідомили, що минулого тижня Китай направив країнам проєкт комюніке та п'ятирічний план дій. У Пекіні сподівалися, що план буде ухвалено після зустрічі на Фіджі у понеділок.

З тексту випливає, що Китай прагне укласти регіональну угоду та угоду про безпеку - що міститиме пункт про ширшу співпрацю в галузі морської безпеки та кібербезпеки - з такими країнами, як Фіджі, Соломонові острови, Кірибаті, Самоа, Тонга, Ніуе, Вануату, Папуа-Нова Гвінея та Східний Тимор. Агентство Reuters повідомило, що проти проєкту комюніке виступила принаймні одна із запрошених країн - Федеративні Штати Мікронезії.

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Голова КНР Сі Цзіньпін у письмовому зверненні до учасників зустрічі заявив, що його країна завжди буде добрим другом для тихоокеанських держав, незалежно від зміни міжнародної ситуації, повідомила державна телерадіомовна компанія Китаю CCTV. Сі запевнив, що Китай працюватиме над створенням "спільноти зі спільним майбутнім" у регіоні.

Пакт Китаю із Соломоновими островами налякав Вашингтон і Канберру

Раніше в квітні цього року Пекін підписав пакт про безпеку із Соломоновими островами. Подробиці пакту не розголошуються. Однак у проєкті документа, про який у березні писали ЗМІ, говорилося, що Соломонові острови "можуть просити Китай направити поліцію, озброєну поліцію, військовослужбовців та інші правоохоронні та збройні сили", і що Пекін може направляти кораблі для зупинки та поповнення запасів. Це викликало неабияку тривогу у Канберрі, Вашингтоні та в їхніх партнерів.

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Саме брак ясності в угоді між КНР і Соломоновими островами викликав невдоволення західних країн.

Австралія активізувалася

Тим часом новий прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі сказав, що минулого тижня він направив міністерку закордонних справ країни Пенні Вонг на Фіджі, тому що Австралії необхідно "активізувати" зусилля в Тихоокеанському регіоні.

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"Ми повинні відповісти на це, тому що Китай прагне посилити свій вплив у тому регіоні світу, де Австралія була найкращим безпековим партнером з часів Другої світової війни", - сказав Албанізі в інтерв'ю австралійській національній медіакомпанії ABC.