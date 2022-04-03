Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія та Індія підписали у суботу, 2 квітня, проміжну угоду про вільну торгівлю. Документ передбачає скасування ввізного мита на 85 відсотків товарів з Австралії, що експортуються в Індію, у тому числі баранину, шерсть, вугілля та мідь, а також безмитну торгівлю на австралійському ринку для 96 відсотків товарів, що ввозяться в країну з Індії.

Під угодою одноразово поставили свої підписи міністри торгівлі Австралії та Індії - Ден Теан та Піюш Гоял. При цьому глави урядів країн - Скотт Моррісон та Нарендра Дамодардас Моді - спостерігали за церемонією в режимі відеозв'язку.

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Коментуючи підписання угоди про вільну торгівлю з Індією, прем'єр Австралії Моррісон назвав його "однією з найбільших дверей, які можна було відчинити". За словами політика, його країна та Індія є "двома регіональними економіками, що динамічно розвиваються, аналогічно мислячими демократіями, що працюють спільно задля досягнення спільного блага". Моді, своєю чергою, розцінив підписання договору про вільну торгівлю з Австралією як "поворотний момент".

Мета Канберри - увійти до топ-3 торговельних партнерів Індії

Метою Австралії є входження до трійки найбільших торговельних партнерів Індії. За офіційними даними Канберри, в 2020 році Індія посідала сьоме місце у переліку найбільших торгових партнерів Австралії. Обсяг торгівлі між двома країнами становив на той момент 17,9 мільярда доларів США.

Противага Китаю

Як Індія, так і Австралія є членами альянсу Quad зі Сполученими Штатами та Японією, який розглядається як противага Китаю.

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Сьогодні відносини Австралії з Китаєм переживають період охолодження, хоча КНР досі вважається найбільшим торговельним партнером країни. Так, Канберра не хоче допускати компанію Huawei до розвитку національної мережі стандарту 5G, а також наполягає на проведенні незалежного розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2. Пекін, своєю чергою, наклав штрафні санкції на багато товарів з Австралії.

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Відносини між Індією та Китаєм також переживають спад з часів сутички між військовими обох країн у Гімалаях у 2020 році через суперечливий прикордонний регіон Аксайчин. Це зіткнення коштувало життя як мінімум чотирьом китайським та двадцяти індійським солдатам.

Очікується, що угоду про вільну торгівлю в її остаточному варіанті Австралія та Індія підпишуть наприкінці поточного року.