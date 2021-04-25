В уряді Індії одразу 12 міністрів склали повноваження

Серед урядовців, котрі оголосили свою відставку, був і міністр охорони здоров'я Індії Харш Вардхан. Його особливо різко критикували після стрімкого зростання числа заражень коронавірусом.
В Індії в рамках масштабних кадрових перестановок в уряді прем'єр-міністра Нарендри Моді в середу, 7 липня, одразу 12 міністрів склали свої повноваження. За даними пресслужби уряду, серед тих, хто пішов у відставку, був і міністр охорони здоров'я Індії Харш Вардхан, який зазнав різкої критики через стрімке зростання випадків зараження коронавірусом, що спостерігалося в квітні та травні цього року. У багатьох регіонах країни сфера охорони здоров'я ледь не зазнала колапсу. Тоді дався взнаки гострий дефіцит лікарняних ліжок, так само як і медичного кисню і медпрепаратів.
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Свій пост залишив і міністр юстиції та інформаційних технологій Раві Шанкар Прасад. Утім, спостерігачі не виключають, що Прасад може отримати керівний пост у правлячій партії Моді перед регіональними виборами. Нинішні відставки в уряді спостерігачі так само пов'язують з майбутніми виборами, пише інформагенція AFP.
Також повноваження склали міністри освіти, соціальної справедливості та розширення прав, міністр хімічної промисловості та добрив, міністри праці та охорони довкілля та інші.
Нагадаємо, у травні 2019 року на парламентських виборах перемогла очолювана Моді "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія).
Індія потерпає від стрімкого поширення виявленої у цій країні мутації коронавірусу B.1.617.2. За минулу добу знову зафіксували понад 400 тисяч нових випадків зараження.
Росія і КНР залишаються останніми стовпами групи БРІКС після того, як Індія взяла курс на військове та економічне зближення з США, ЄС і Великобританією, вважають у Німеччині.