Коронавірус: новий рекорд в Індії - близько 4200 смертей за добу

В Індії за добу зафіксували 4187 летальних випадків серед людей, інфікованих коронавірусом, повідомило у суботу, 8 травня, міністерство охорони здоров'я країни. Це - найвище добове число жертв COVID-19 у Індії від початку пандемії. При цьому добовий приріст заражень становив 401,1 тисячі інфікованих і сягнув 21,9 мільйона.

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)

Експерти застерігають, що число заражень в Індії може зростати до кінця травня і закликають уряд країни запровадити загальнонаціональний локдаун. Індійська опозиція також закликає уряд вдатися до такого кроку, застерігаючи щодо руйнівних наслідків поширення коронавірусу як для Індії, так і для інших країн, повідомляє інформагенція AFP.

В Індії стрімко поширюється виявлена у цій країні мутація коронавірусу B.1.617.2. Індійський варіант коронавірусу вважається більш заразним, він також вражає молодь. Цей варіант коронавіурсу фіксують і в Європі.

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Уряд Індії відмовляється від запровадження локдауну у всій країні, побоюючись економічних наслідків. Також уряд нарікає, що під час минулорічного локдауну мільйони людей втратили роботу в містах та поверталися у сільські регіони, внаслідок чого вірус поширився по всій країні.

Водночас кількість штатів Індії, в яких обмеження запроваджує місцева влада, зростає. Від 8 травня діють обмеження у штатах Карнатака та Керала на південному заході країни.