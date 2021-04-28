Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди

Показник добової кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у Індії встановлює нові рекорди. Протягом минулої доби в країні зареєстровано 414,2 тисячі нових заражень коронавірусом, повідомило у п'ятницю, 7 травня, індійське міністерство охорони здоров'я в Нью-Делі. Також 6 травня зафіксовано 3915 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. Напередодні повідомляли про 412,3 тисячі нових випадків зараження та 3980 смертей днем раніше.

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Оглядачі переконані, що ці цифри МОЗ Індії є значно нижчими за реальні, оскільки дані про зараження та летальні випадки надають тільки лікарні, до яких звертаються хворі. Багато людей, особливо в сільських регіонах, де відсутні можливості тестування, помирають вдома, тому дані про них не відображені у статистиці, зазначає інформагенція dpa.

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Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)

Попри скрутну ситуацію, локдаун в Індії запроваджено лише у окремих регіонах, зокрема в Нью-Делі. На більшій частині території країни дозволено проведення масових, зокрема релігійних та виборчих, заходів. Уряд Індії не запроваджує локдаун у всій країні, побоюючись економічних наслідків. Також уряд нарікає, що під час минулорічного локдауну мільйони людей втратили роботу в містах та поверталися у сільські регіони, внаслідок чого вірус поширився по всій країні.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, за абсолютними показниками кількості заражених від початку пандемії Індія посідає зараз друге місце у світі після США. Загальне число випадків зараження коронавірусом сягнуло 21,5 мільйона, летальних випадків - 234 тисяч. В Індії проживають близько 1,3 мільярда людей.