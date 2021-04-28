Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди

Показник добової кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у Індії встановлює нові рекорди. Протягом минулої доби в країні зареєстровано 414,2 тисячі нових заражень коронавірусом, повідомило у п'ятницю, 7 травня, індійське міністерство охорони здоров'я в Нью-Делі. Також 6 травня зафіксовано 3915 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. Напередодні повідомляли про 412,3 тисячі нових випадків зараження та 3980 смертей днем раніше.
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Оглядачі переконані, що ці цифри МОЗ Індії є значно нижчими за реальні, оскільки дані про зараження та летальні випадки надають тільки лікарні, до яких звертаються хворі. Багато людей, особливо в сільських регіонах, де відсутні можливості тестування, помирають вдома, тому дані про них не відображені у статистиці, зазначає інформагенція dpa.
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Попри скрутну ситуацію, локдаун в Індії запроваджено лише у окремих регіонах, зокрема в Нью-Делі. На більшій частині території країни дозволено проведення масових, зокрема релігійних та виборчих, заходів. Уряд Індії не запроваджує локдаун у всій країні, побоюючись економічних наслідків. Також уряд нарікає, що під час минулорічного локдауну мільйони людей втратили роботу в містах та поверталися у сільські регіони, внаслідок чого вірус поширився по всій країні.
За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, за абсолютними показниками кількості заражених від початку пандемії Індія посідає зараз друге місце у світі після США. Загальне число випадків зараження коронавірусом сягнуло 21,5 мільйона, летальних випадків - 234 тисяч. В Індії проживають близько 1,3 мільярда людей.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Глибока жалоба по всій країні
Пандемія COVID-19 стрімко поширюється в Індії. 25 квітня кількість нових випадків заражень за добу сягнула рекордних 352 тисяч - поки що таких показників не було в жодній іншій країні світу. Лише за останні три доби в Індії інфікувався понад один мільйон осіб. На фото: вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Переповнені лікарні
Пацієнти з COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі. Чимало медичних закладів у країні переповнені. "Нам бракує ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі клінік Шухін Баяй. - Ми вимушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні, - це просто апокаліпсис".
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Рикша замість кімнати очікування
Чимало хворих все ж таки вирушають до лікарні - але багатьом доводиться годинами чекати прийому перед будівлями клінік, як, наприклад, цьому чоловікові на фото в моторикші в Ахмадабаді. Але цьому хворому ще пощастило: йому дістався дефіцитний кисневий балон. Лише в Делі, за офіційними даними, бракує близько 5000 ліжок у відділах інтенсивної терапії.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Боротьба за кисень
Подібну картину, як в Праяграджі (на фото), можна побачити по всій країні: родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядних станціях. На чорному ринку кисень уже продається за завищеними цінами. Уряд не виключає можливості зупинки нафтопереробних та інших заводів, які використовують кисень для свого виробництва. Замість цього його постачатимуть до лікарень.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Пожежа в реанімації
В одній із лікарень у передмісті Мумбая 23 квітня спалахнула пожежа. Її причини досі не відомі. Повністю згоріло відділення інтенсивної терапії, 13 хворих на COVID-19 загинули. Пожежі - не рідкість у Індії, у тому числі й у лікарнях. Серед причин найчастіше - погане або застаріле обладнання. Заходи пожежної безпеки у цих закладах недостатні, наприклад, майже ніде нема аварійних виходів.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Перевантажені крематорії
Від початку пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померли вже понад 197 тисяч жителів Індії. Щодня кількість жертв зростає на понад 2500. Єдиним видом поховання, яке дозволяє індуїзм, є кремація. Але в багатьох регіонах країни, як на цьому фото, зробленому в Делі, крематорії насилу справляються зі спалюванням тіл.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
"Подвійний мутант": індійський варіант коронавірусу
Ситуацію у країні ускладнює стрімке поширення особливо заразної подвійної мутації коронавірусу - варіанту B.1.617. З огляду на це чимало держав закрили свої кордони для тих, хто прибуває з Індії, і застерігають від подорожей до цієї країни. У США це стосується навіть щеплених від коронавірусу.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
В очікуванні щеплення
В Індії проживає понад 1,3 мільярда осіб, але лише незначна частина - менше двох відсотків дорослого населення - вже були щеплені. При цьому країна є одним із найбільших виробників вакцин у світі. Але далеко не відразу індійські фармацевтичні фірми отримали розпорядження уряду забезпечити передусім внутрішній попит. З 1 травня вакцини повинні бути доступні всім жителям країни старше 18 років.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Прочани під час пандемії
Експерти вбачають причину стрімкого поширення в Індії коронавірусу не тільки у низьких темпах вакцинації: збільшенню кількості інфікованих сприяють також масові релігійні, політичні та спортивні заходи у країні. У Кумбха Меле, обряді масового паломництва, взяли участь кілька мільйонів індусів. Під час ритуалу купання в Гангу ніхто не носив масок і не дотримувався дистанції.
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Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Виборча кампанія замість антивірусних заходів
Політики теж подавали радше поганий приклад. У штаті Західна Бенгалія на початку квітня відбулися місцеві вибори. Під час передвиборчої кампанії в мегаполісі Колката провели масові заходи за участі провідних політиків. Серед них був і прем'єр-міністр країни Нарендра Моді - його вітав щільний багатотисячний натовп прихильників.
Автор: Томас Лачан