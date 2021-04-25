"Ситуація жахлива": в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу

В Індії за минулу добу зареєстровано 3689 смертей людей, які були інфіковані коронавірусом, і загалом 392,5 тисячі нових випадків зараження, повідомило у неділю, 2 травня, міністрство охорони здоров'я країни. Нинішня кількість летальних випадків є рекордною в Індії за час пандемії COVID-19. Напередодні в Нью-Делі повідомили про рекорд щодо добової кількості випадків зараження коронавірусом - понад 400 тисяч.

"Ситуація жахлива і гнітюча, - розповів посол Німеччини в Індії Вальтер Лінднер (Walter Lindner) в ефірі німецького телебачення. - Люди задихаються в автомобілях, коли їх везуть від лікарні до лікарні, що не можуть прийняти пацієнтів. Люди задихаються у чергах за киснем". Напередодні у Нью-Делі доставили 120 апаратів штучної вентиляції легень з Німеччини, а згодом привезуть мобільну установку для виробництва медичного кисню.

Читайте також: "Це верхівка айсберга". Яка реальна смертність від COVID-19 в Індії?

Допомогти Індії пообіцяли уряди ще низки країн. Франція та Бельгія уже доставили в Індію медикаменти та медичне обладнання. Росія передала апарати ШВЛ, медикаменти та установки для виробництва кисню, а також вакцину Sputnik V, яку в Індії щойно допустили до використання.

Читайте також: Концерн Pfizer і вакцина від коронавірусу: прибутки важливіші за життя?

Система охорони здоров'я Індії, де проживають 1,3 мільярда людей, опинилася у стані колапсу: лікарні переповнені, ліків і кисню бракує. Перевантажені і крематорії.

Вакцини не вистачає

Кампанію вакцинації від коронавірусу Індія розпочала у січні цього року. За даними порталу Our world in data, станом на 2 травня першу дозу вакцини в Індії отримали 9,2 відсотки населення, або понад 126 мільйонів людей.

За розпорядженням уряду Індії, з 1 травня можливість вакцинуватися від коронавірусу отримує все доросле населення країни, і протягом цього дня у країні вакциновано 1,6 мільйона людей. Утім, в цей же день влада багатьох регіонів повідомила, що не може забезпечити вакцинацію через брак вакцини, зазначає інформагенція dpa.

Читайте також: Індійський варіант: коронавірус, що ухиляється від антитіл

За даними ЗМІ, в Індії щомісяця виробляють 75 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Сама ж країна до цього часу вважалася "аптекою світу" через виробництво на її території близько половини доз вакцин у світі.

Від початку пандемії в Індії підтвердили вже 19,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, 215,5 тисячі людей з коронавірусом померли. Оглядачі переконані, що ці цифри занижені, оскільки дані про зараження та летальні випадки надають тільки лікарні, до яких звертаються хворі.

Попри таку скрутну ситуацію, локдаун в Індії запроваджено лише у деяких регіонах, зокрема в Нью-Делі. На більшій частині території країни дозволено проведення масових, зокрема релігійних та виборчих, заходів. США, Австралія, Україна, а також низка інших країн світу заборонили прибуття пасажирів з Індії.

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)