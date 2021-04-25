 ″Ситуація жахлива″: в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

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Новини

"Ситуація жахлива": в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу

Індія б'є сумні коронавірусні рекорди. Напередодні в країні, де поширюється місцева мутація коронавірусу, зареєстрували понад 400 тисячі випадків заражень за добу. "Аптеці світу" також бракує вакцини.

Крематорій у Бенгалуру

Крематорії в Індії перевантажені. На фото: крематорій у Бенгалуру

В Індії за минулу добу зареєстровано 3689 смертей людей, які були інфіковані коронавірусом, і загалом 392,5 тисячі нових випадків зараження, повідомило у неділю, 2 травня, міністрство охорони здоров'я країни. Нинішня кількість летальних випадків є рекордною в Індії за час пандемії COVID-19. Напередодні в Нью-Делі повідомили про рекорд щодо добової кількості випадків зараження коронавірусом - понад 400 тисяч.

"Ситуація жахлива і гнітюча, - розповів посол Німеччини в Індії Вальтер Лінднер (Walter Lindner) в ефірі німецького телебачення. - Люди задихаються в автомобілях, коли їх везуть від лікарні до лікарні, що не можуть прийняти пацієнтів. Люди задихаються у чергах за киснем". Напередодні у Нью-Делі доставили 120 апаратів штучної вентиляції легень з Німеччини, а згодом привезуть мобільну установку для виробництва медичного кисню.

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Допомогти Індії пообіцяли уряди ще низки країн. Франція та Бельгія уже доставили в Індію медикаменти та медичне обладнання. Росія передала апарати ШВЛ, медикаменти та установки для виробництва кисню, а також вакцину Sputnik V, яку в Індії щойно допустили до використання.  

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Система охорони здоров'я Індії, де проживають 1,3 мільярда людей, опинилася у стані колапсу: лікарні переповнені, ліків і кисню бракує. Перевантажені і крематорії. 

Вакцини не вистачає

Кампанію вакцинації від коронавірусу Індія розпочала у січні цього року. За даними порталу Our world in data, станом на 2 травня першу дозу вакцини в Індії отримали 9,2 відсотки населення, або понад 126 мільйонів людей. 

За розпорядженням уряду Індії, з 1 травня можливість вакцинуватися від коронавірусу отримує все доросле населення країни, і протягом цього дня у країні вакциновано 1,6 мільйона людей. Утім, в цей же день влада багатьох регіонів повідомила, що не може забезпечити вакцинацію через брак вакцини, зазначає інформагенція dpa.

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За даними ЗМІ, в Індії щомісяця виробляють 75 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Сама ж країна до цього часу вважалася "аптекою світу" через виробництво на її території близько половини доз вакцин у світі.

Від початку пандемії в Індії підтвердили вже 19,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, 215,5 тисячі людей з коронавірусом померли. Оглядачі переконані, що ці цифри занижені, оскільки дані про зараження та летальні випадки надають тільки лікарні, до яких звертаються хворі. 

Попри таку скрутну ситуацію, локдаун в Індії запроваджено лише у деяких регіонах, зокрема в Нью-Делі. На більшій частині території країни дозволено проведення масових, зокрема релігійних та виборчих, заходів. США, Австралія, Україна, а також низка інших країн світу заборонили прибуття пасажирів з Індії. 

Дивитись відео 02:40

Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)

  • Вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Глибока жалоба по всій країні

    Пандемія COVID-19 стрімко поширюється в Індії. 25 квітня кількість нових випадків заражень за добу сягнула рекордних 352 тисяч - поки що таких показників не було в жодній іншій країні світу. Лише за останні три доби в Індії інфікувався понад один мільйон осіб. На фото: вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді.

  • Хворі на COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Переповнені лікарні

    Пацієнти з COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі. Чимало медичних закладів у країні переповнені. "Нам бракує ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі клінік Шухін Баяй. - Ми вимушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні, - це просто апокаліпсис".

  • Хворий на COVID лежить у моторикші в Ахмадабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Рикша замість кімнати очікування

    Чимало хворих все ж таки вирушають до лікарні - але багатьом доводиться годинами чекати прийому перед будівлями клінік, як, наприклад, цьому чоловікові на фото в моторикші в Ахмадабаді. Але цьому хворому ще пощастило: йому дістався дефіцитний кисневий балон. Лише в Делі, за офіційними даними, бракує близько 5000 ліжок у відділах інтенсивної терапії.

  • Родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядній станції у Аллахабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Боротьба за кисень

    Подібну картину, як в Праяграджі (на фото), можна побачити по всій країні: родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядних станціях. На чорному ринку кисень уже продається за завищеними цінами. Уряд не виключає можливості зупинки нафтопереробних та інших заводів, які використовують кисень для свого виробництва. Замість цього його постачатимуть до лікарень.

  • Пожежа в реанімації лікарні у передмісті Мумбая

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Пожежа в реанімації

    В одній із лікарень у передмісті Мумбая 23 квітня спалахнула пожежа. Її причини досі не відомі. Повністю згоріло відділення інтенсивної терапії, 13 хворих на COVID-19 загинули. Пожежі - не рідкість у Індії, у тому числі й у лікарнях. Серед причин найчастіше - погане або застаріле обладнання. Заходи пожежної безпеки у цих закладах недостатні, наприклад, майже ніде нема аварійних виходів.

  • Перевантажені крематорії у Делі

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Перевантажені крематорії

    Від початку пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померли вже понад 197 тисяч жителів Індії. Щодня кількість жертв зростає на понад 2500. Єдиним видом поховання, яке дозволяє індуїзм, є кремація. Але в багатьох регіонах країни, як на цьому фото, зробленому в Делі, крематорії насилу справляються зі спалюванням тіл.

  • Подвійний мутант: індійський варіант коронавірусу

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    "Подвійний мутант": індійський варіант коронавірусу

    Ситуацію у країні ускладнює стрімке поширення особливо заразної подвійної мутації коронавірусу - варіанту B.1.617. З огляду на це чимало держав закрили свої кордони для тих, хто прибуває з Індії, і застерігають від подорожей до цієї країни. У США це стосується навіть щеплених від коронавірусу.

  • В очікуванні щеплення

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    В очікуванні щеплення

    В Індії проживає понад 1,3 мільярда осіб, але лише незначна частина - менше двох відсотків дорослого населення - вже були щеплені. При цьому країна є одним із найбільших виробників вакцин у світі. Але далеко не відразу індійські фармацевтичні фірми отримали розпорядження уряду забезпечити передусім внутрішній попит. З 1 травня вакцини повинні бути доступні всім жителям країни старше 18 років.

  • Прочани виконують ритуал купання в Гангу, 12 квітня

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Прочани під час пандемії

    Експерти вбачають причину стрімкого поширення в Індії коронавірусу не тільки у низьких темпах вакцинації: збільшенню кількості інфікованих сприяють також масові релігійні, політичні та спортивні заходи у країні. У Кумбха Меле, обряді масового паломництва, взяли участь кілька мільйонів індусів. Під час ритуалу купання в Гангу ніхто не носив масок і не дотримувався дистанції.

  • Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (у центрі ліворуч) під час передвибочих заходів у Колкаті

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Виборча кампанія замість антивірусних заходів

    Політики теж подавали радше поганий приклад. У штаті Західна Бенгалія на початку квітня відбулися місцеві вибори. Під час передвиборчої кампанії в мегаполісі Колката провели масові заходи за участі провідних політиків. Серед них був і прем'єр-міністр країни Нарендра Моді - його вітав щільний багатотисячний натовп прихильників.

    Автор: Томас Лачан


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