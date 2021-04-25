"Це верхівка айсберга". Яка реальна смертність від COVID-19 в Індії?

Упродовж тижня з 18 по 25 квітня в Індії було зареєстровано 2,24 мільйона нових випадків зараження коронавірусом - таких показників захворюваності ще не було в жодній іншій країні світу. За даними індійської влади, за цей період від наслідків COVID-19 померло 16 257 жителів країни, що майже вдвічі більше, ніж попереднього тижня.

Утім, темпи поширення коронавірусу в Індії постійно зростають, встановлюючи нові антирекорди: якщо 21 квітня добовий приріст кількості хворих перевищив позначку в 300 тисяч, то вже станом на 29 квітня було виявлено майже 387 тисячів випадків зараження COVID-19 за попередню добу в країні, від наслідків захворювання померли майже 3,5 тисячі пацієнтів.

Загалом, згідно з офіційними даними, за весь період пандемії коронавірусом в Індії заразилося близько 18,7 мільйона осіб, а понад 208 тисяч інфікованих померли.

Чи справді в Індії занижують смертність від COVID-19?

Попри приголомшливі цифри експерти вважають, що реальна кількість смертей від COVID-19 в країні може бути набагато вищою за офіційну.

"Приголомшливі кадри з присмертними пацієнтами в машинах швидкої допомоги й спалюванням тіл на вогнищах біля крематоріїв і навіть на тротуарах явно свідчать про те, що масштаби трагедії набагато серйозніші", - зазначає в розмові з DW індійський лікар Ануп Сарая.

Щодня сотні тисяч жителів Індії заражаються коронавірусом

Медики та експерти припускають, що відносно низькі офіційні показники смертності від COVID-19 в країні не відповідають дійсності. За словами спостерігачів, у підсумкову статистику не потрапляють імовірні випадки зараження. При цьому нерідко причиною смерті вказуються наявні у пацієнтів хронічні захворювання.

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Існують серйозні розбіжності між офіційною статистикою смертей від наслідків COVID-19 і даними щодо кремації та поховання померлих. Останні у багато разів перевищують показники, яких можна було б очікувати, вказує професор фізики та біології в університеті Ашока Гаутам Менон. "Фактична кількість смертей від COVID-19 може перевищувати офіційні цифри в 5-10 разів", - припускає він.

Результатів тесту на COVID-19 чекають кілька днів

Індійський Вірусолог Шахід Джаміль також вважає, що реальна смертність від коронавірусу в країні перевищує офіційну. Він зазначає, що подальше зростання попиту на тести на COVID-19 призводить до затримок. Якщо раніше результати були готові протягом декількох годин, то тепер інколи чекати на результат доводиться кілька днів.

Нинішню ситуацію з коронавірусом у Індії описують як "апокаліптичну"

Якщо людина помре до отримання результатів тесту, COVID-19 не буде вказано як причину смерті, навіть якщо у пацієнта були очевидні симптоми цього захворювання, пояснює Джаміль.

Багато випадків COVID-смертей не реєструють

Проблема посилюється і браком ефективної системи реєстрації смертей у багатьох регіонах країни. Причина смерті людини рідко встановлюється кваліфікованим медпрацівником, тому дані про смертність від COVID-19 не можна вважати правдивими, вказують експерти.

Черга на кремацію в Нью-Делі, 20 квітня

"Система реєстрації смертей в Індії діє погано. Тож уряд країни не має достатньої кількості даних для того, щоб належним чином відреагувати на широке поширення COVID-19 серед населення, що живе в сільській місцевості", - наголошує Вірусолог Джейкоб Джон.

Смертність за межами лікарень не враховується

Оскільки надійна система реєстрації смертей громадян в Індії відсутня, офіційна статистика захворюваності COVID-19 і смертності від його наслідків містить лише ті дані, що надходять із лабораторій і лікарень.

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Наразі відстежувати смертність за межами медичних установ в Індії важко. "Зростання офіційного числа випадків захворювань на COVID-19 в Індії може становити лише верхівку айсберга. З огляду на низькі показники тестування за межами великих міст фактична захворюваність і смертність може бути в 10-30 разів вищою за офіційну", - припускає співробітник університету імені Джавахарлала Неру Вікас Баджпай.

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