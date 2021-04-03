Коронавірус в Індії: вперше зафіксовано понад 100 тисяч заражень за добу

Після США та Бразилії Індія стала третьою країною у світі, де зафіксовано понад 100 тисяч випадків інфікування коронавірусом протягом однієї доби. Як повідомило міністерство охорони здоров'я країни у неділю, 5 квітня, протягом останніх 24 годин зареєстровано 103558 нових випадків зараження. Відмітка в 100 тисяч була перевищена в Індії вперше з початку пандемії COVID-19.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у країні перевищила 12,59 мільйона. Від хвороби померла 165 101 людина.

Вакцинація в Індії відбувається повільніше, ніж планував уряд

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередив про зростання числа захворювань. Попри це, багато людей у країні не дотримуються жодних обмежень. Напередодні виборів у кількох штатах пройшли масові мітинги. Сотні тисяч людей йдуть до річки Ганг на велике паломництво Кумбха Мела, багато з них не вдягають маски.

Наразі індійська кампанія з вакцинації не наближається до поставленої урядом мети вакцинувати 300 мільйонів із понад 1,3 мільярда людей у країні до літа. З початку вакцинації, яка стартувала у січні, було зроблено лише 79 мільйонів щеплень. З огляду на кількість випадків захворювання, що зростає, Індія обмежила експорт вакцин коронавірусу.