Індії обіцяють міжнародну допомогу у боротьбі з коронавірусом

Європейський Союз надасть підтримку Індії, що нині особливо сильно потерпає від пандемії COVID-19. Про це в неділю, 25 квітня, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в соцмережі Twitter.

"Нас вкрай непокоїть епідемічна ситуація в Індії й ми готові допомогти. ЄС об'єднає ресурси для оперативного реагування на прохання Індії про надання допомоги через механізм цивільного захисту ЄС. Ми цілком солідарні з індійським народом!", - написала фон дер Ляєн у своєму твіті.

Водночас за словами єврокомісара з питань кризового менеджменту Янеза Ленарчича, до Індії надійде допомога від ЄС у вигляді кисню для тяжкохворих пацієнтів, а також відповідних медикаментів. Нині тривають координаційні заходи між Єврокомісією та окремими країнами-членами ЄС щодо цього, додав Ленарчич.

Берлін теж пообіцяв допомогти Індії

Цього ж дня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) теж пообіцяла надати допомогу Індії. Зроблену 25 квітня відповідну заяву канцлерки ФРН оприлюднив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у своєму Twitter.

"Ми готуємо якнайшвидше місію з метою підтримки", - йдеться в дописі. "Німеччина стоїть пліч-о-пліч з Індією", процитував Зайберт заяву Меркель.

Агентство AFP з посиланням на речницю міністерства оборони ФРН повідомило, що нині вивчається можливість надання мобільної станції з виробництва кисню, а також транспортної підтримки для іншої допомоги.

США теж обіцяють допомогу

Про надання негайної допомоги Індії оголосили також і США. Зокрема, Вашингтон обіцяє надати сировину для виробництва вакцини від коронавірусу, тести, медикаменти, апарти для штучної вентиляції легенів і захисне спорядження.

Лондон теж обіцяє допомогу

Великобританія у неділю теж заявила, що надасть допомогу Індії. Серед іншого йдеться про апарати штучної вентиляції легенів і кисневі концентратори, які мають надійти до Нью-Делі упродовж наступного тижня.

Катастрофічна ситуація з коронавірусом в Індії

Нині в Індії спостерігаються вкрай високі темпи поширення коронавірусу. Лише минулого тижня в цій азійській країні було зареєстровано понад два мільйони випадків захворювання, що на 58 відсотків більше, ніж попереднього тижня, підрахувало інформагентство AFP. Міністерство охорони здоров'я Індії у неділю, 25 квітня, повідомило про рекордні майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та 2767 смертей, пов'язаних з COVID-19, за минулу добу.

Катастрофічна ситуація спостерігається в індійських клініках і лікарнях. Керівництво багатьох лікарень повідомило про брак медичного кисню і ліків для тяжкохворих. У низці міст поблизу клінік і лікарень утворилися довгі черги хворих або їхніх родичів. Є побоювання, що медична система країни просто не витримає такого навантаження.

Читайте також: Коронавірус в Індії: вперше зафіксовано понад 100 тисяч заражень за добу

У окремих містах, в тому числі столиці Нью-Делі й фінансовому центрі країни Мумбаї, намагаються стримати поширення вірусу за допомогою жорсткого локдауну й нічної комендантської години.

Проблеми створює й той факт, що в Індії виявили новий різновид коронавірусу - B.1.617. За даними експертів, цей мутований варіант захворювання значно заразніший та небезпечніший за дотеперішні відомі форми вірусу.

Дивитись відео 06:14 Поділитись Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rSvO Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)