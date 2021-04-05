Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені

Рекордне збільшення кількості випадків COVID-19 у Індії призвело до перевантаження лікарень, кладовищ та крематоріїв у країні.

Міністерства охорони здоров'я Індії у неділю, 25 квітня, повідомило про майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та 2767 смертей, пов'язаних з COVID-19, за минулу добу. Таким чином, вже четвертий день поспіль у країні фіксують добовий рекорд за кількістю виявлених у окремій державі світу випадків інфікування коронавірусом, зазначає інформаційне агентство AP. Загальне число підтверджених випадків зараження у країні сягнуло цифри у 16,9 мільйона осіб, а жертв коронавірусу - понад 192 тисячі.

Причиною стрімкого поширення недуги в країні є новий, більш заразний та небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на її території. За оцінками експертів, наведені вище цифри можуть бути значно меншими, аніж реальні масштаби епідемії у Індії.

Через новий варіант коронавірусу та стрімке поширення хвороби Німеччина та інші європейські держави суттєво обмежують в'їзд з Індії, дозволяючи прибувати лише людям, які мають дозвіл на проживання у цих країнах.

Читайте також: Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca

Кладовища і крематорії як маркер кризи COVID-19

Катастрофічну ситуацію з епідемією у країні ілюструють не лише гострий дефіцит кисню у лікарнях та величезні черги пацієнтів із коронавірусом, у яких дехто з хворих помирає.

На кладовищах у столиці Індії Нью-Делі закінчується місце для поховань, а у місті Бхопал крематорії змушені в декілька разів збільшити щоденні обсяги кремації, але це все одно не вирішує проблему черг, що продовжують зростати. На цьому тлі крематорії змушені відмовитися від традиційних індуїстських ритуалів та одразу переходити безпосередньо до кремації, зазначає AP.

Читайте також: Індійські виробники вакцин від коронавірусу побоюються зриву постачань сировини з США - FT

Моді каже про потрясіння для нації

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на тлі складної ситуації у щомісячному радіозверненні до народу був змушений частково визнати відповідальність уряду. "Ми були впевнені, наш дух був на підйомі після успішного стримування першої хвилі (епідемії. - Ред.), але цей шторм став потрясінням для нації", - заявив політик у радіозверненні. Він закликав жителів країни робити щеплення від коронавірусу і не піддаватися чуткам про вакцини.

У січні цього року Моді оголосив про перемогу над COVID-19, назвавши Індію прикладом для інших націй, що розвиваються, лідером у світі з виробництва вакцин та "світовою аптекою". Нині його уряд гостро критикують за те, що Моді не використав отриманий таким чином час для підготовки до більш серйозного спалаху, дозволивши натомість великі релігійні та політичні зібрання, коли щоденна кількість нових випадків коронавірусу в країні була нижчою за 10 тисяч.