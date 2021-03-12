Індійські виробники вакцин від коронавірусу побоюються зриву постачань сировини з США - FT

Індійські фармацевтичні компанії попереджають, що виробництво вакцин від коронавірусу в світі перебуває під загрозою через експортний контроль США. Про це в понеділок, 15 березня, повідомляє газета Financial Times, наводячи думку керівників двох фірм-виробників.

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Так, виконавчий директор найбільшого у світі виробника вакцин - Інституту сироватки Індії (Serum Institute) - Адар Пунавалла заявив, що глобальні зусилля з вакцинації може підірвати американський закон про оборонне виробництво (Defense Production Act), який вперше з'явився під час Корейської війни і дозволяє примушувати бізнес виконувати замовлення для військових потреб. За його словами, для виробництва вакцини Novavax Serum Institute необхідна сировина з США. Якщо виробники не зможуть її отримати, це стане серйозним обмежувальним фактором під час виробництва вакцини.

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Глава компанії Biological E, яка виробляє вакцину Johnson&Johnson, Махіма Датла пояснила FT, що американські постачальники, можливо, не зможуть виконувати замовлення через дію закону про оборонне виробництво. Вона закликала до термінового міжнародного втручання, підкресливши, що така ситуація "надзвичайно ускладнює розширення виробництва вакцин не тільки від коронавірусу, а й звичайних вакцин".

Україна чекає на Novavax із Індії

Нагадаємо, Україна очікує на початок постачань вакцини Novavax у липні 2021 року. Загальний обсяг доз цієї вакцини, який має отримати Київ, складе 15 мільйонів.

Як повідомлялося, Україна отримуватиме вакцину, яка вироблятиметься в Індії. Індійський Serum Institute виготовлятиме даний препарат за ліцензійною угодою. Тому в Україні ця вакцина, ймовірно, матиме іншу назву - за аналогією з вакциною AstraZeneca, першу партію якої Україна також отримала з Індії і яка має локальну торговельну назву Covishield.

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