 Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 06.02.2021

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Світ

Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу, розроблена американським концерном Novavax, пройшла другу і третю фазу клінічних випробувань і довела свою ефективність, в тому числі, проти мутацій коронавірусу. Що про неї відомо?

Вакцина американської компанії Novavax показала ефективність і проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу

Вакцина американської компанії Novavax показала ефективність і проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу

Американський фармацевтичний  концерн Novavax нещодавно повідомив, що розроблена ним вакцина NVX-CoV2373 пройшла другу і третю фазу клінічних випробувань. Її ефективність становить 89,3 відсотка. А проведені у Великобританії і ПАР дослідження показали, що вакцина ефективно діє і в разі мутації вірусу, зокрема, проти британського і південноафриканського варіантів.

Препарат компанії Novavax створений на основі інактивованого коронавірусу. В його основі - S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм.

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Novavax ефективна проти британського варіанту коронавірусу

У випробуваннях вакцини Novavax у Великобританії взяли участь понад 15 тисяч людей віком від 18 до 84 років. У 32 з 62 випадків захворювання COVID-19 в контрольних групах було викликано британським варіантом коронавірусу B1.1.7. В групі, яка отримала плацебо, зареєстрували 56 випадків, а шість - у групі, яка отримала вакцину. Попередній аналіз показав, що після вакцинації були рідкісні випадки прояву побічної дії, причому однаково як у тих, хто отримав плацебо, так і у вакцинованих препаратом від Novаvax.

Професор мікробіології та імунології в Weill Cornell Medical College Джон Мур заявив агентству Reuters, що дані проведених досліджень вакцини Novavax навряд чи можна порівняти з результатами двох дозволених до застосування вакцин BioNTech/Pfizer і Moderna. Вони показали 94-95 відсотків ефективності в третій фазі клінічних випробувань. Однак з точки зору статистики, це не настільки релевантно. "Вакцина, в принципі, добре діє проти британського варіанту коронавірусу, і це означає, що вона буде ефективна і в США", вважає Мур.

Тим часом вакцина компанії Novavax пройшла другу фазу клінічних випробувань у Південній Африці. У ній брали участь 4400 людей. Там 90 відсотків випадків захворювання COVID-19 були викликані мутацією коронавірусу B.1.351, поширеною в ПАР. 29 пацієнтів захворіли в групі плацебо і 15 в групі вакцинованих.

Дослідження вакцини Novavax в ПАР показали меншу ефективність, ніж у Великобританії. Серед 94 відсотків вакцинованих осіб, які не мають ВІЛ-інфекції, ефективність вакцини склала 60 відсотків. Серед інфікованих ВІЛ - 49,4 відсотка.

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Третя фаза випробувань в Мексиці і США

Наразі вакцина NVX-CoV2373 тестується в США і Мексиці в рамках клінічних досліджень під назвою PREVENT-19. До середини лютого у випробуваннях мають взяти участь 30 тисяч осіб.

Дослідження у Великобританії має стати основою для процесу допуску вакцини в Сполученому Королівстві, ЄС та інших країнах. Утім спочатку його результати повинні бути опубліковані. Novavax розраховує подати заявку до відповідних відомств в березні або квітні.

У США компанія Novavax сподівається отримати дозвіл на екстрений допуск своєї вакцини. Європейська Комісія хоче придбати до 200 мільйонів доз вакцини. Великобританія замовила 60 мільйонів доз. Після публікації результатів другого і третього етапів випробувань акції компанії Novavax виросли на американській біржі на 34 відсотки.

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    Автор: Інна Завгородня


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Докладно

Вакцина американської компанії Novavax показала ефективність і проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу

Novavax: що відомо про ще одну вакцину від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу Novavax довела свою ефективність проти британського варіанту коронавірусу. Що про неї відомо?  

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