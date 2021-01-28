Коронавірус: виробники вакцини Novavax заявили про 89,3 відсотка її ефективності

Американська фармацевтична компанія Novavax оголосила про високий рівень ефективності своєї вакцини проти коронавірусу.

Novavax Inc. оголосила, що її кандидат на вакцину проти COVID-19 на основі протеїну, продемонстрував ефективність у 89,3 відсотка під час третьої фази клінічних випробувань, проведених у Великобританії. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому у четвер, 28 січня.

Крім того, у компанії заявили, що їхній препарат продемонстрував високу ефективність проти нового варіанту коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії і який є особливо заразним.

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Однак ефективність препарату виявилася нижчою в окремому випробуванні в ПАР, де зафіксовано нову мутацію коронавірусу. Там ефективність досягла лише 49,4 відсотка. При цьому наголошується, що серед учасників випробувань, у яких не було ВІЛ, ефективність дорівнювала близько 60 відсотків.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що задоволений результатами випробувань Novavax, передає інформагенція AFP. Тепер британські регулятори мають перевірити цей препарат. У разі його затвердження, уряд Великобританії замовить 60 мільйонів доз цієї вакцини. У Євросоюзі також розглядають можливість затвердження і закупки цієї вакцини.

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Випробування препарату Novavax проходять у Великій Британії, США, Мексиці і ПАР. Цю вакцину, на відміну від кількох уже зареєстрованих вакцин від коронавірусу, не потрібно зберігати при дуже низьких температурах, пише AFP.