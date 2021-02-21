Степанов в Індії домовився про ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax
Глава МОЗ України заявив про нові домовленості про постачання в Україну вакцини від коронавірусу NovaVax - ще на п'ять мільйонів доз.
Українців вакцинуватимуть вакциною Novavax індійського виробництва
Україна отримає ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax виробництва індійського Serum Institute. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у Facebook у понеділок, 22 лютого.
"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника", - повідомив Степанов. Втім, за його словами, цю домовленість ще треба затвердити підписанням договору.
За словами глави міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, таким чином загальний обсяг доз вакцини NovaVax, який отримає Київ, складе 15 мільйонів. Водночас, згідно з планами глави МОЗ України, ця вакцина почне постачатися в Україну лише з липня цього року.
Американський фармацевтичний концерн NovaVax раніше повідомив, що розроблена ним вакцина має ефективність у 89,3 відсотка. Також, зазначають у концерні, вона ефективна і проти британського і південноафриканського варіантів коронавірусу.
Водночас, Україна отримуватиме вакцину, що буде вироблятися у Індії. Один з найбільших виробників вакцин у світі, індійський Serum Institute, буде виготовляти препарат за ліцензійною угодою.
Перші індійські вакцини вже відправилися в Україну
Так само Україна отримає вакцину, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, яку Serum Institute також виготовляє за ліцензійною угодою під брендом CoviShield. Однак, за словами Степанова, перші 500 тисяч доз цієї вакцини вже було відвантажено з заводу у Індії. За даними міністра, вакцина транспортується до Мумбаї, а потім "довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України".
Про першу домовленість на постачання вакцин з Індії Степанов повідомив ще 5 лютого. Тоді він зазначив, що загалом Україна отримала підтвердження на поставки 12 мільйонів доз препаратів AstraZeneca та NovaVax. За його словами, питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.