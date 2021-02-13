Індія обіцяє Україні пів мільйона доз своєї вакцини найближчим часом
Найближчим часом Індія надасть Україні перший транш з 500 тисяч вакцин від коронавірусу, зазначають у посольстві країни.
Співробітники Serum Institute of India пакують пробірки з вакцинами від COVID-19
Індія надасть Україні перший транш з 500 тисяч вакцин від коронавірусу індійського виробництва вже найближчим часом. Про це у пресслужбі посольства країни в Україні повідомили у Facebook у суботу, 20 лютого.
"Найближчим часом з Індії в Україну буде доставлено перший транш розміром 500 тисяч доз вакцини COVISHIELD, виробленої в Індії, виробництва Serum Institute India. Ці вакцини дозволять Україні почати кампанію масової вакцинації по всій країні", - зазначається в повідомленні.
"Персональне прохання президента Володимира Зеленського до прем'єр-міністра (Нарендри. - Ред.) Моді і тривалі зусилля міністерств охорони здоров'я та закордонних справ України і посла Індії в Україні Партхи Сатпатхі забезпечили те, що Україна є однією з перших країн, що отримає вакцину з Індії у лютому", - повідомили у посольстві.
В повідомленні зазначається також те, що пізніше очікується постачання більшої кількості вакцин, оскільки виробничі потужності в Індії зараз нарощуються. "Це допоможе не тільки забезпечити добробут, а й відновити багато секторів економіки, які сильно постраждали через COVID-19, і повернути засоби до існування тисячам людей", - додали в посольстві. Фінансові деталі угоди про закупівлю вакцини між Україною та Індією не повідомляються.
За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, першими вакцину від коронавірусу отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ. Про це він написав у Facebook у суботу, 20 лютого.
"Є чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: сім областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька і Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - йдеться у повідомленні. Зі слів Ляшка, мобільні бригади вже знають, скільки вакцин у яких закладах охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення вакцинації всіх бажаючих у конкретній лікарні.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.