Індія обіцяє Україні пів мільйона доз своєї вакцини найближчим часом

Індія надасть Україні перший транш з 500 тисяч вакцин від коронавірусу індійського виробництва вже найближчим часом. Про це у пресслужбі посольства країни в Україні повідомили у Facebook у суботу, 20 лютого.

"Найближчим часом з Індії в Україну буде доставлено перший транш розміром 500 тисяч доз вакцини COVISHIELD, виробленої в Індії, виробництва Serum Institute India. Ці вакцини дозволять Україні почати кампанію масової вакцинації по всій країні", - зазначається в повідомленні.

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Україна буде однією з перших отримувачів

"Персональне прохання президента Володимира Зеленського до прем'єр-міністра (Нарендри. - Ред.) Моді і тривалі зусилля міністерств охорони здоров'я та закордонних справ України і посла Індії в Україні Партхи Сатпатхі забезпечили те, що Україна є однією з перших країн, що отримає вакцину з Індії у лютому", - повідомили у посольстві.

В повідомленні зазначається також те, що пізніше очікується постачання більшої кількості вакцин, оскільки виробничі потужності в Індії зараз нарощуються. "Це допоможе не тільки забезпечити добробут, а й відновити багато секторів економіки, які сильно постраждали через COVID-19, і повернути засоби до існування тисячам людей", - додали в посольстві. Фінансові деталі угоди про закупівлю вакцини між Україною та Індією не повідомляються.

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Першими вакцину отримають Київ та сусідні області

За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, першими вакцину від коронавірусу отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ. Про це він написав у Facebook у суботу, 20 лютого.

"Є чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: сім областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька і Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - йдеться у повідомленні. Зі слів Ляшка, мобільні бригади вже знають, скільки вакцин у яких закладах охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення вакцинації всіх бажаючих у конкретній лікарні.