Вакцини в Україні ще немає, але вакцинацію від коронавірусу розпочнуть - МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться "до кінця цього тижня" (15-21 лютого). Про це він повідомив у вівторок, 16 лютого, під час брифінгу.

"Я дуже розраховую, що цього тижня ми вже зробимо першу вакцину від коронавірусної хвороби", - сказав він. Водночас Степанов повідомив, що затримка поставок вакцин викликана технічними проблемами, які пов'язані з логістикою. За словами міністра, другу частину вакцин, які Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX, теж буде доставлено пізніше. "Виникли деякі бюрократичні проблеми, які не залежать від України", - сказав він.

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Також Степанов відзначив, що всі вакцини, які використовуватимуться в Україні, будуть безпечними, оскільки проходитимуть реєстрацію всередині країни. "Їх досліджуватимуть українські експерти, яким ми довіряємо", - зазначив він. Міністр нагадав, що в країні будуть використані вакцини Sinovac Biotech, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Moderna. Степанов уточнив, що на ринок України допустять вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних досліджень.

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Нагадаємо, в Україні планують створити близько 600 мобільних бригад, які здійснюватимуть вакцинацію від COVID-19. За даними МОЗ, уже сформовано близько 350 таких бригад.