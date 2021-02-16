 Вакцини в Україні ще немає, але вакцинацію від коронавірусу розпочнуть - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцини в Україні ще немає, але вакцинацію від коронавірусу розпочнуть - МОЗ

Глава МОЗ України Максим Степанов обіцяє, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться до кінця тижня, і водночас каже, що вакцини ще в країну не доставлені через технічні проблеми.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться "до кінця цього тижня" (15-21 лютого). Про це він повідомив у вівторок, 16 лютого, під час брифінгу.

"Я дуже розраховую, що цього тижня ми вже зробимо першу вакцину від коронавірусної хвороби", - сказав він. Водночас Степанов повідомив, що затримка поставок вакцин викликана технічними проблемами, які пов'язані з логістикою. За словами міністра, другу частину вакцин, які Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX, теж буде доставлено пізніше. "Виникли деякі бюрократичні проблеми, які не залежать від України", - сказав він.

Читайте також: Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Також Степанов відзначив, що всі вакцини, які використовуватимуться в Україні, будуть безпечними, оскільки проходитимуть реєстрацію всередині країни. "Їх досліджуватимуть українські експерти, яким ми довіряємо", - зазначив він. Міністр нагадав, що в країні будуть використані вакцини Sinovac Biotech, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Moderna. Степанов уточнив, що на ринок України допустять вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних досліджень.

Читайте також: В Україні заборонили реєструвати російські вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, в Україні планують створити близько 600 мобільних бригад, які здійснюватимуть вакцинацію від COVID-19. За даними МОЗ, уже сформовано близько 350 таких бригад.

Дивитись відео 26:18

Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021)

Також за темою

Ukraine Odessa 2017 | Maxym Stepanov, Gouverneur

У зриві кампанії вакцинації в Україні Максим Степанов звинувачує НАБУ 16.02.2021

Ніби через вимоги НАБУ, висунуті до МОЗ 16 лютого, Україна почала отримувати відмови від виробників вакцин від співпраці. Так глава МОЗ пояснює, чому в країні досі не стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу.

AstraZeneca - Impfstoffhersteller

В Україні подали заявку на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca 16.02.2021

У державний експертний центр МОЗ України подано заявку про реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19. Реєстрація може тривати до п'яти днів.

Deutschland Corona-Impfstoff Gefrierschrank im Universitaetsklinikum Tuebingen

Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 у березні - Ляшко 13.02.2021

У МОЗ України обіцяють надати можливість українцям з березня записуватися на безкоштовну вакцинацію. Саме в березні буде відомо точні обсяги поставок вакцини, каже головний санлікар Віктор Ляшко.

Реклама

Докладно

Демонстрація коронаскептиків у Фрнакфурті-на-Майні

"Фейк-ньюз" у часи коронавірусу

Чому люди вірять фальшивкам? Про це DW розпитала учених.  

Двигун виробництва Мотор Січі на виставці Aviation Expo China у Пекіні

Авіаексперт про ситуацію довкола "Мотор Січі"

Про наслідки скандалу DW розпитала авіаексперта, спеціаліста із авіаринку Азії Ґреґа Вальдрона.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  