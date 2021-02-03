В Офісі президента розповіли про формування мобільних груп з вакцинації

В Україні сформовано 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією населення, розроблено логістику їх пересування країною, заявив у п'ятницю, 12 лютого, заступник керівника Офісу президента (ОП) України Кирило Тимошенко.

"Вони будуть їздити 20 днів, оскільки термін між першим і другим етапами вакцинації саме 20 днів", - розповів Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

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"Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів - по людях, яких вони повинні вакцинувати, і далі та сама група, яка їх вакцинувала, - дві, три, чотири, п'ять - залежно від того, яка кількість на першому етапі в конкретному регіоні, їде далі і вакцинує вже другий (етап. - Ред.) вакцинації", - цитує Тимошенка агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він уточнив, що в більшості своїй групи сформовані на базі сімейних лікарів. За словами Тимошенка, першим етапом вакцинації передбачено щеплення лікарів, які контактують і лікують заражених коронавірусом на місцях. Він також додав, що кураторами вакцинації у кожній конкретній області будуть глави департаментів охорони здоров'я цих областей, які тісно співпрацюють з міністерством охорони здоров'я України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація в Україні розпочнеться в лютому. Першими вакцинами, які доставлять у країну в рамках міжнародної ініціативи стануть препарати виробників AstraZeneca і BioNTech/Pfizer.