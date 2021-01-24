Зеленський пообіцяв українцям вакцинацію від коронавірусу вже у лютому

Президент України Володимир Зеленський заявляє про старт вакцинації від коронавірусу у лютому. Про це у понеділок, 25 січня, він повідомив у відео, опублікованому у соціальних мережах, зокрема у Facebook.

"У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Уже у лютому почнеться вакцинація", - сказав глава української держави.

"Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини", - зазначив він і додав, що це буде перший мільйон доз і від провідної міжнародної компанії. Деталі, за словами Зеленського, озвучать "найближчим часом".

Читайте також: Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу

Нагадаємо, Україна чекає на поставку вакцин західного виробництва у рамках глобальної ініціативиCOVAX. Також, як повідомлялось, Україна підписала контракт на закупівлю китайської вакцини Sinovac.

Однак, за даними DW, з COVAX Україна досі не домовилась про поставки вакцин, а китайська вакцина Sinovac досі в Україні не зареєстрована.

Читайте також: Чому Україна вакцинуватиме від коронавірусу найпізніше в Європі