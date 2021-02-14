Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Станом на понеділок, 15 лютого, в світі зробили близько 173 мільйонів щеплень від коронавірусу. Щоденна кількість вколених вакцин останніми днями становить близько шести мільйонів. Такі дані наводить американська інформагенція Bloomberg, що відстежує кампанію вакцинації проти COVID-19 в різних країнах. Час від часу в ЗМІ з'являються повідомлення про те, що хтось помер після того, як йому зробили щеплення. Дехто вбачає зв'язок між вакцинацією та смертю пацієнтів. Аби з'ясувати, наскільки правдивими є подібні припущення, DW проаналізувала повідомлення про смертельні випадки після щеплень від коронавірусу в шести країнах - Німеччині, Іспанії, США, Норвегії, Бельгії та Перу. У жодному випадку органи охорони здоров'я не побачили причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією та смертю.

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Загалом у названих країнах було зроблено вже понад 50 мільйонів щеплень. Дехто з вакцинованих помер. DW спробувала з'ясувати, чи були пов'язані летальні випадки з вакциною.

Німеччина

Жодних підтверджених смертельних випадків через вакцинацію від коронавірусу в Німеччині на даний момент не було. Утім, в Інституті імені Пауля Ерліха (PEI), який відповідає за вакцинацію в країні, повідомили про 113 смертельних випадків серед тих, кому вже зробили щеплення. Померлі були віком від 46 до 100 років, середній вік становив 84 роки, а смерть настала в проміжку від однієї години до 19 днів після щеплення. Дані інституту були наведені в звіті станом на 31 січня.

Щонайменше 20 вакцинованих померли від коронавірусної інфекції COVID-19. Утім, лише один із цих пацієнтів отримав два щеплення, а саме стільки потрібно, аби забезпечити повноцінний захист від хвороби. Ще 43 померлі пацієнти, за даними інституту, або мали попередні захворювання, або померли від якогось іншого інфекційного захворювання, але не від COVID-19. У ще 50 випадках причина смерті невідома. В іще трьох випадках померлих після вакцинації в Кельні літніх людей зараз триває перевірка прокуратури. Але відомо, що і ці померлі мали серйозні попередні захворювання.

Повідомлення про смертельні випадки після щеплень часто тиражуються противниками вакцинації

Загалом в інституті зазначають, що кількість смертей після вакцинації є статистично навіть нижчою за очікувану, якби людям щеплення не робили. "Це точно не підвищений рівень смертності, тож можна сказати, що це жодним чином не пов'язано з вакциною", - зазначив у середині січня в інтерв'ю DW очільник Інституту Пауля Ерліха Клаус Ціхутек (Klaus Cichutek).

Іспанія

Іспанські ЗМІ повідомляють про дев'ять людей, які померли після вакцинації від коронавірусу в будинку для літніх людей. Їм зробили по одному щепленню вакциною BioNTech/Pfizer. Усі померлі, за повідомленнями, мали попередні захворювання.

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Директор будинку для літніх людей El Salvador у Лагартері каже, що через п'ять днів після щеплення у вакцинованих з'явилися симптоми на кшталт головного болю та діареї. За словами чоловіка, лікар сказав йому, що це може бути пов'язано з побічною дією вакцини.

Згідно з офіційними даними, усі дев'ять людей померли від ускладнень COVID-19, адже вакцинація відбувалася під час спалаху захворювання в будинку для літніх людей. Хвороба може розвинутися в людини і після вакцинації, особливо якщо зараження відбулося ще до щеплення, а симптомів під час вакцинації не було, бо вона припала на інкубаційний період. Крім того, навіть той первинний захист від вірусу, який дає одне щеплення, з'являється не одразу, а через 10-14 днів після вакцинації.

В Іспанії, як і в багатьох країнах ЄС, спершу роблять щеплення літнім людям, бо вони найбільше ризикують важко перенести COVID-19

Російські та китайські державні ЗМІ вичерпно повідомили про смерті в іспанському будинку для літніх людей, причому китайські медіа посилаються на російські. Та навіть на англомовному російському державному ресурсі RT попри голосний заголовок чітко зазначено: "На даний момент ніщо не вказує на те, що вакцина могла відігравати якусь роль у смертельних випадках".

США

Особливо в Індії швидко поширилося повідомлення про те, що в "базі даних уряду США" начебто зафіксовано 181 смертельний випадок після вакцинації від COVID-19. Його джерелом є пресреліз організації Children's Health Defense, що лобіює інтереси противників вакцинації та яку очолює адвокат Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

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Хоч у повідомленні і йдеться про "базу даних уряду", відповідний лінк із цифрами веде до сайту неурядової організації National Vaccine Information Center (NVIC). Відомий американський журналіст Майкл Спектер, який спеціалізується на наукових та медичних темах, називає її "наймогутнішою організацією противників вакцинації в Америці". Ця організація зазначає, що дані щодо смертельних випадків після вакцинації в США були взяті з урядового порталу Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Через нього люди можуть самі повідомляти про різні побічні дії, які викликають різноманітні вакцини в них або їхніх дітей.

США постраждали від пандемії COVID чи не найбільше в світі. Загалом від хвороби там померло понад 470 тисяч людей

Тому на порталі одразу ж зазначено, що "лише звітів VAERS недостатньо, щоб встановити, чи спричинила вакцина небажаний ефект або хворобу та чи якимсь чином сприяла їхній появі". Крім того, VAERS заохочує виробників вакцин повідомляти про серйозні проблеми зі здоров'ям пацієнтів, "незалежно від того, чи вони вважають винною в них вакцину, чи ні". Крім того, VAERS зазначає, що дані "не можуть бути інтерпретовані або використані, аби встановити зв'язок між наявністю, тяжкістю, частотою чи поширеністю проблем та вакцинами", та мають тлумачитися "з огляду на інші наукові дані".

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Ще 2015 року науковці проаналізували дані про смертельні випадки після вакцинації з VAERS та дійшли висновку, що вони спотворені, адже йдеться про систему, "яка приймає будь-яке повідомлення про небажаний ефект, що надходить до неї, не оцінюючи його клінічну значимість та не перевіряючи, чи пов'язаний він зі щепленням". І навіть в Центрі з контролю та профілактики захворювань в США - структура в складі американського міністерства охорони здоров'я - вказують на ненадійність даних VAERS. Так чи інакше, навіть якщо 181 ніким не підтверджений смертельний випадок і мав місце, про жодні причинно-наслідкові зв'язки з вакцинацією від коронавірусу мови бути зараз не може.

Норвегія

Норвезька служба лікарських засобів Statens Legemiddelverk, яка контролює ефективність та якість медикаментів, проаналізувала загалом 33 повідомлення про смертельні випадки в будинках для літніх людей після вакцинації від коронавірусу. У своєму звіті служба зазначає: "Багато мешканців будинків догляду за людьми, яким робили щеплення від коронавірусу, дуже слабкі або смертельно хворі люди. Щодня в норвезьких будинках догляду чи інших схожих закладах помирає в середньому 45 людей. Тож смертельні випадки, які трапляються невдовзі після вакцинації, очікувані, але це не означає наявність причинно-наслідкового зв'язку з вакциною".

Схожого висновку дійшли і в Європейському агентстві з лікарських засобів. Там перевірили дані щодо смертельних випадків у Норвегії та дійшли висновку, що жодних сумнівів стосовно безпечності вакцини немає. В агентстві також зазначили, що попередні захворювання пацієнтів, радше за все, і є "вірогідним поясненням смертельних випадків", а деякі пацієнти вже навіть отримували паліативну допомогу.

У Норвегії, як і в інших наведених країнах, не встановлено жодного зв'язку між вакцинацією та поодинокими смертями після щеплень

Британський медичний фаховий журнал BMJ у повідомленні на своєму сайті цитує медичного директора норвезької служби лікарських засобів Стейнара Мадсена: "Немає чіткого зв'язку між смертельними випадками та вакциною". Натомість, за його словами, не виключено, що "звичні побічні дії вакцин", які не становлять жодної небезпеки для здорових і молодих людей, можуть погіршити попереднє захворювання літніх пацієнтів. Утім, загалом ситуація не викликає в Мадсена занепокоєння, адже йдеться про "дуже рідкісні випадки", які трапляються з "дуже слабкими пацієнтам із дуже тяжкими захворюваннями".

Бельгія

Федеральне агентство лікарських засобів та медичних продуктів Бельгії (FAMHP) повідомило про смерть 14 людей невдовзі після щеплення проти коронавірусу. Утім, жодного зв'язку між вакцинацією та смертю встановлено не було. Усім пацієнтам було більше 70 років, п'ятьом із них понад 90 років, повідомило видання Brussels Times. Інші дані про померлих не наводяться.

В агентстві зазначили, що смертельні випадки не мали "спільної клінічної картини", а це "радше заспокоює". Так само заспокоює і той факт, що між вакцинацією та смертю в різних випадках лежали різні проміжки часу. У Бельгії на даний момент застосовують вакцини виробників BioNTech/Pfizer та Moderna. Якими саме вакцинами робили щеплення 14 померлим пацієнтам, невідомо.

Перу

Університет Каетано Ередіа в перуанській столиці Лімі, що проводив дослідження вакцини виробництва китайської компанії Sinopharm, був змушений їх перервати після того, як одна з учасниць випробування померла від пневмонії COVID-19, повідомляє інформагенція Reuters.

Зрештою з'ясувалося, що померлій зробили щеплення не вакциною, а плацебо. Після цього університет повідомив: "Важливо констатувати, що смерть учасниці не пов'язана з вакциною, адже вона отримала плацебо".