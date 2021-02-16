Коментар: Зеленський провалив вакцинацію в Україні

Протягом останніх декількох місяців президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняли українців: вакцинувати від коронавірусу в країні почнуть не пізніше середини лютого 2021 року. Однак станом на ранок 18 лютого в Україну не завезено жодної дози вакцини. Українська держава виявилася однією з небагатьох в Європі, яка навіть не розпочала імунізацію населення. Як до цього поставляться країни Євросоюзу, з якими Україна має безвізовий режим, здогадатися неважко.

Щеплення для Зеленського

8 лютого під час форуму, присвяченому викликам COVID-19 в Україні, Володимир Зеленський заявив, що на особистому прикладі готовий продемонструвати українцям важливість вакцинації. Президент пообіцяв зробити щеплення і своїм прикладом переконати тих жителів країни, хто сумнівається в необхідності імунізації (а таких, згідно з даними останніх соціологічних опитувань, від 30 до 40 відсотків). Щоправда, проявити сміливість і характер Зеленському поки що так і не вдалося. Оскільки вакцини в Україні немає ще навіть на складах.

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Ще зовсім недавно міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планувало прийняти першу партію вакцин в рамках глобальної програми вакцинації COVAX - 117 тисяч доз препарату виробництва BioNTech/Pfizer. Україна як одна з 17 країн повинна була пріоритетно отримати вакцину, але цього не сталося. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко стверджує, що Pfizer змінив умови для COVAX. А тому не виключено, що першою в країну приїде вакцина AstraZeneca/Oxford. Це - 500 тисяч з 12 мільйонів доз, придбаних за бюджетні кошти. Чого в Україні точно не буде, так це "Спутник V" - уряд відмовився закуповувати російську вакцину.

Сергій Руденко, український журналіст і політичний оглядач

Усі ці поки що безрезультатні рухи представників української влади навколо закупівлі вакцини, звичайно ж, впливають і на настрій людей. Майже рік тому українці опинилися наодинці з коронавірусом - без медичних масок, засобів захисту, ПЛР-тестів, з дефіцитом ліжок і кисню в лікарнях. Влада намагалася все виправити, але виходило це не дуже добре і не завжди вчасно. Тепер же МОЗ і Зеленський замість вакцинації роздають людям обіцянки. Чи варто потім дивуватися, що третина українців відмовляється робити щеплення від COVID-19?

Вакцини немає, а кримінальне провадження вже є

В Україні ще не привезли вакцину проти коронавірусу, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вже розслідує справу про можливі зловживання чиновників під час закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech. Державне підприємство "Медичні закупівлі" вело переговори про придбання цієї вакцини за ціною близько трьох доларів за дозу, але в справу втрутився голова МОЗ Максим Степанов. Як повідомила Рада громадського контролю НАБУ, в ручному режимі міністр зупинив переговорний процес і через фірму-посередника "Лекхім" закупив 1,9 мільйона доз вакцини по 17,85 долара за одиницю.

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Сам Степанов, звичайно ж, відкидає всі підозри НАБУ. Міністр скаржиться на те, що саме дії детективів бюро зривають процес вакцинації в Україні і підривають довіру західних партнерів. У Національному антикорупційному бюро стверджують, що розслідування ніяк не вплине на закупівлю вакцин. Крапку в цій суперечці повинен поставити суд. Принаймні, він повинен дати чітку відповідь на запитання, хто на партії в 1,9 мільйона доз вакцин намагався отримати "в кишеню" майже 29 мільйонів доларів. Хотілося б від НАБУ ще дізнатися і те, як і хто в 2020 році заробляв на засвоєнні грошей з "ковідного фонду", коли за ці кошти будували та ремонтували дороги. Адже колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський публічно каже про масштабні розкрадання на так званому "Великому будівництві" - мова йде про мільярди гривень.

З дефіцитом вакцини і лікарняних ліжок стикаються і в інших країнах Європи. Але навряд чи там намагаються на цьому безсоромно заробити. Згадані вище історії - яскрава ілюстрація того, як боротьба з коронавірусом в Україні перетворилася на засіб для наживання. Як то кажуть, кому війна, а кому - мати рідна. Хтось через нестачу кисню вмирає в лікарні, а хтось в цей же час "пакується" за рахунок "ковідного фонду".

Забезпечити вакциною і організувати імунізацію

За два роки Україна планує вакцинувати всі пріоритетні групи населення (медики, поліція, армія, літні люди тощо). Це 21 мільйон українців, або 50 відсотків жителів країни. На сьогодні в державі не проведена верифікація тих, кого вакцинують в першу чергу. Немає й інформаційної кампанії на підтримку вакцинації. Влада лише оголосила, що вона буде безкоштовною. Хоча це теж не факт: з появою безкоштовної вакцини в країні обов'язково знайдуться і ті, хто захоче на ній заробити.

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Завдання держави - забезпечити людей вакциною і організувати масову імунізацію. Це, як влучно зазначив експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, - питання національної безпеки, яке влада повинна вирішувати чітко, швидко і системно. Для пропаганди вакцинації в країні одного уколу Зеленському під софітами телекамер вже недостатньо. І це повинні нарешті зрозуміти президентська команда і сам Володимир Олександрович. Від їхніх дій залежить життя мільйонів українців і те, як Україну сприйматимуть у світі.

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