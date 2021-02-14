 В Україні подали заявку на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

В Україні подали заявку на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca

У державний експертний центр МОЗ України подано заявку про реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19. Реєстрація може тривати до п'яти днів.

В Україні подали заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca

У державний експертний центр міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України в понеділок, 15 лютого 2021 року, подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Про це у вівторок, 16 лютого, повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

У Центрі нагадали, що 15 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала "зелене світло" на її використання в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великобританії, Європейському Союзі та Індії. 29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п'яти днів.

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За даними Центру, Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 мільйона доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Як очікується, щонайменше 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року. Загалом Україна уклала контакти на постачання їй 12 мільйонів доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute в Індії.

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Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ ПАР хоче повернути індійському виробнику вакцин Serum Institute of India мільйон доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дослідження показали, що вакцина AstraZeneca забезпечує лише мінімальний захист від легкого та середнього ступеня тяжкості протікання хвороби COVID-19, спричиненої варіантом, вперше виявленим у Південній Африці. Представник AstraZeneca заявив, що дослідники вже працюють над оновленням вакцини для боротьби з південноафриканським варіантом, який швидко поширюється по всьому світу.

Як запевняли в українському МОЗ, в Україні поки мутованих варіантів коронавірусу не зареєстровано.

Дивитись відео 26:18

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