У зриві кампанії вакцинації в Україні Максим Степанов звинувачує НАБУ

Глава міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов закидає Національному антикорупційному бюро (НАБУ) "замах на зрив вакцинальної кампанції в Україні". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому відомством у Facebook у вівторок, 16 лютого.

У повідомленні зазначається, що 16 лютого МОЗ отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. За словами Степанова, ця вимога є "інформаційною атакою", через яку виробники вакцин відмовляються від співпраці з Україною.

"Україна втрачає довіру від виробників вакцин, через подібні інформаційні атаки, які руйнують репутацію нашої держави. Через них МОЗ вже почало отримувати від компаній-виробників вакцин відмови від співпраці. Наразі тривають складні перемовини, аби отримати додаткові дози вакцин проти COVID-19", - наводяться слова Степанова у повідомленні.

Також звернення НАБУ у МОЗ називають "замахом на зрив" кампанії вакцинації в Україні. "Відбувається замах на зрив вакцинальної кампанії в Україні. Це, в свою чергу, відкриває прямий шлях для постачання російської вакцини “Спутник-V”. Проте, МОЗ вважає використання російської вакцини неприпустимим", - сказав Степанов.

Читайте також: Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Нагадаємо, що раніше МОЗ, а також уряд і президент України Володимир Зеленський запевняли, що вже в лютому в країні розпочнеться кампанія з вакцинації від коронавірусу.