 У зриві кампанії вакцинації в Україні Максим Степанов звинувачує НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

У зриві кампанії вакцинації в Україні Максим Степанов звинувачує НАБУ

Ніби через вимоги НАБУ, висунуті до МОЗ 16 лютого, Україна почала отримувати відмови від виробників вакцин від співпраці. Так глава МОЗ пояснює, чому в країні досі не стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Глава міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов закидає Національному антикорупційному бюро (НАБУ) "замах на зрив вакцинальної кампанції в Україні". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому відомством у Facebook у вівторок, 16 лютого.

У повідомленні зазначається, що 16 лютого МОЗ отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. За словами Степанова, ця вимога є "інформаційною атакою", через яку виробники вакцин відмовляються від співпраці з Україною.

"Україна втрачає довіру від виробників вакцин, через подібні інформаційні атаки, які руйнують репутацію нашої держави. Через них МОЗ вже почало отримувати від компаній-виробників вакцин відмови від співпраці. Наразі тривають складні перемовини, аби отримати додаткові дози вакцин проти COVID-19", - наводяться слова Степанова у повідомленні.

Також звернення НАБУ у МОЗ називають "замахом на зрив" кампанії вакцинації в Україні. "Відбувається замах на зрив вакцинальної кампанії в Україні. Це, в свою чергу, відкриває прямий шлях для постачання російської вакцини “Спутник-V”. Проте, МОЗ вважає використання російської вакцини неприпустимим", - сказав Степанов.

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Нагадаємо, що раніше МОЗ, а також уряд і президент України Володимир Зеленський запевняли, що вже в лютому в країні розпочнеться кампанія з вакцинації від коронавірусу.

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