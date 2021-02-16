 Степанов вже планує другу кампанію з вакцинації від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

Степанов вже планує другу кампанію з вакцинації від коронавірусу

Початок першої хвилі вакцинації в Україні затримується. Вона має розпочатися до кінця тижня, переконує глава МОЗ. Спочатку жителів України щеплюватимуть вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує другу хвилю вакцинації від коронавірусу через 6-9 місяців після старту першої. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу, 17 лютого, передає агентство "Українські новини".

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"Нам дуже швидко потрібно не просто провести всю кампанію вакцинації першої хвилі (...) Чому першої хвилі? Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Зі слів Степанова, вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому. "Приїжджає вакцина - і наступного дня починаємо вакцинацію", - запевнив міністр.

AstraZeneca виробництва Індії

Степанов прогнозує, що перші 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca виробництва Індії доставлять в Україну до кінця поточного тижня (до 21 лютого - Ред.), а 117 тисяч доз вакцини виробництва альянсу BioNTech\Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX - наприкінці лютого.

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Глава МОЗ України також спрогнозував, що кампанія з вакцинації розпочнеться індійською вакциною AstraZeneca. "Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанії AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав він. За словами Степанова, питанням поставки вакцини займається компанія Crown Agents, а МОЗ підтримує постійний зв'язок з Serum Institute.

Раніше компанії Pfizer, AstraZeneca і Sinovac Biotech подали документи на реєстрацію своїх вакцин від коронавірусу в Україні. 

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

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