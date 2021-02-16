Степанов вже планує другу кампанію з вакцинації від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує другу хвилю вакцинації від коронавірусу через 6-9 місяців після старту першої. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу, 17 лютого, передає агентство "Українські новини".

Читайте також: Обіцянки-цяцянки, або Чи підготувались в Україні до вакцинації від COVID-19

"Нам дуже швидко потрібно не просто провести всю кампанію вакцинації першої хвилі (...) Чому першої хвилі? Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Зі слів Степанова, вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому. "Приїжджає вакцина - і наступного дня починаємо вакцинацію", - запевнив міністр.

AstraZeneca виробництва Індії

Степанов прогнозує, що перші 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca виробництва Індії доставлять в Україну до кінця поточного тижня (до 21 лютого - Ред.), а 117 тисяч доз вакцини виробництва альянсу BioNTech\Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX - наприкінці лютого.

Читайте також: Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Глава МОЗ України також спрогнозував, що кампанія з вакцинації розпочнеться індійською вакциною AstraZeneca. "Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанії AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав він. За словами Степанова, питанням поставки вакцини займається компанія Crown Agents, а МОЗ підтримує постійний зв'язок з Serum Institute.

Раніше компанії Pfizer, AstraZeneca і Sinovac Biotech подали документи на реєстрацію своїх вакцин від коронавірусу в Україні.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Moderna: родом з університету Гарварда На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу У AstraZeneca - "оксфордська вакцина" Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу "Спутник V": найперша реєстрація У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sinovac: тихий конкурент з Китаю Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу CureVac: принтер для вакцин від Tesla Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков

