Дослідження в Ізраїлі засвідчило високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer

Аналіз зібраних у Ізраїлі даних про дію вакцини BioNTech/Pfizer засвідчив високу ефективність цього препарату. Відповідне дослідження охопило 600 тисяч провакцинованих двічі ізраїльтян.
Ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з оприлюдненими в неділю, 14 лютого, даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.
За словами речниці Clalit, проведене дослідження охопило 600 тисяч осіб, яких як мінімум за тиждень до того вдруге провакцинували препаратом BioNTech/Pfizer. Виявилося, що ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто попри вакцинацію заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби, додала речниця компанії Clalit.
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З 600 тисячі осіб у кожній групі близько 430 тисячі були у віці від 16 до 59 років, а решта - 60 і більше років, наголосили в компанії.
Інший зроблений раніше аналіз показав, що після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer, особи навіть у разі зараження коронавірусом, виділяють менше вірусу і тому, очевидно, можуть вважатися менш заразними. Утім, це - лише попередні дані дослідження, що проводилося після першої дози вакцини.
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Ізраїль став лідером серед країн, де в відсотковому відношенні найбільше використано вакцини BioNTech/Pfizer. Вакцинація в цій близькосхідній країні, чиє населення становить трохи більше дев'яти мільйонів людей, розпочалася 19 грудня.
За даними МОЗ Ізраїлю, станом на понеділок, 15 лютого, в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,9 мільйона ізраїльтян, а близько 2,5 мільйона громадян також отримали другу дозу. Уряд Ізраїлю планує провакцинувати всіх жителів країни старше 16 років до кінця березня поточного року.
Вакцинувати осіб нової вікової групи в Ізраїлі почнуть з 29 січня. Загалом в країні від коронавірусу вакцинували уже понад 2,5 мільйона людей.