 Дослідження в Ізраїлі засвідчило високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дослідження в Ізраїлі засвідчило високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer

Аналіз зібраних у Ізраїлі даних про дію вакцини BioNTech/Pfizer засвідчив високу ефективність цього препарату. Відповідне дослідження охопило 600 тисяч провакцинованих двічі ізраїльтян.

Щеплення від коронавірусу в Ізраїлі

Ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з оприлюдненими в неділю, 14 лютого, даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.

За словами речниці Clalit, проведене дослідження охопило 600 тисяч осіб, яких як мінімум за тиждень до того вдруге провакцинували препаратом BioNTech/Pfizer. Виявилося, що ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто попри вакцинацію заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби, додала речниця компанії Clalit.

Читайте також: Коронавірус: як Ізраїлю вдалося вибитися у світові лідери з вакцинації

З 600 тисячі осіб у кожній групі близько 430 тисячі були у віці від 16 до 59 років, а решта - 60 і більше років, наголосили в компанії.

Інший зроблений раніше аналіз показав, що після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer, особи навіть у разі зараження коронавірусом, виділяють менше вірусу і тому, очевидно, можуть вважатися менш заразними. Утім, це - лише попередні дані дослідження, що проводилося після першої дози вакцини.

Читайте також: Пандемія COVID-19: Ізраїль першим у світі почав вакцинацію підлітків

Ізраїль став лідером серед країн, де в відсотковому відношенні найбільше використано вакцини BioNTech/Pfizer. Вакцинація в цій близькосхідній країні, чиє населення становить трохи більше дев'яти мільйонів людей, розпочалася 19 грудня.

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на понеділок, 15 лютого, в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,9 мільйона ізраїльтян, а близько 2,5 мільйона громадян також отримали другу дозу. Уряд Ізраїлю планує провакцинувати всіх жителів країни старше 16 років до кінця березня поточного року.

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

DW.COM

Коронавірус: Ізраїль починає вакцинацію осіб віком від 35 років і старше

Вакцинувати осіб нової вікової групи в Ізраїлі почнуть з 29 січня. Загалом в країні від коронавірусу вакцинували уже понад 2,5 мільйона людей.  

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.  

Також за темою

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення 30.01.2021

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Großbritannien | Massen-Impfzentrum

Джонсон: Від COVID-19 вакцинували 15 мільйонів британців 14.02.2021

Уже щонайменше 15 мільйонів британців отримали перше щеплення від коронавірусу, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Щодо другого щеплення, то його отримали поки що 0,5 мільйона британців.

Deutschland Politik l Bundestag - Haushaltswoche, Olaf Scholz

В уряді ФРН пообіцяли бюджетну підтримку виробникам вакцин 06.02.2021

Якщо фармкомпанії мають побоювання щодо фінансової доцільності виробництва вакцин, уряд Німеччини готовий допомогти їм грошима, запевнив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц.

Реклама

Докладно

Колючий дріт на тлі прапору Білорусі у ізоляторі тимчасового утримання у Мінську

Поліція Литви в шоці. Що білоруси розповідають про катування

Жертви тортур білоруських силовиків звертаються по допомогу до правоохоронних органів країн ЄС, зокрема Литви.  

Німецький турист відпочиває на пляжі іспанської Пальми-де-Майорки (фото з архіву)

Туризм-2021: де відпочиватимуть німці й куди вони не поїдуть

Через пандемію німці стали подорожувати як у 1970-ті. Цього літа їх знов буде менше на основних міжнародних напрямках.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  