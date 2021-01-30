Дослідження в Ізраїлі засвідчило високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer

Ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з оприлюдненими в неділю, 14 лютого, даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.

За словами речниці Clalit, проведене дослідження охопило 600 тисяч осіб, яких як мінімум за тиждень до того вдруге провакцинували препаратом BioNTech/Pfizer. Виявилося, що ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто попри вакцинацію заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби, додала речниця компанії Clalit.

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З 600 тисячі осіб у кожній групі близько 430 тисячі були у віці від 16 до 59 років, а решта - 60 і більше років, наголосили в компанії.

Інший зроблений раніше аналіз показав, що після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer, особи навіть у разі зараження коронавірусом, виділяють менше вірусу і тому, очевидно, можуть вважатися менш заразними. Утім, це - лише попередні дані дослідження, що проводилося після першої дози вакцини.

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Ізраїль став лідером серед країн, де в відсотковому відношенні найбільше використано вакцини BioNTech/Pfizer. Вакцинація в цій близькосхідній країні, чиє населення становить трохи більше дев'яти мільйонів людей, розпочалася 19 грудня.

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на понеділок, 15 лютого, в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,9 мільйона ізраїльтян, а близько 2,5 мільйона громадян також отримали другу дозу. Уряд Ізраїлю планує провакцинувати всіх жителів країни старше 16 років до кінця березня поточного року.