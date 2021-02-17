Степанов полетів в Індію, щоб проконтролювати відправку вакцин в Україну

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у четвер, 18 лютого, вилетів до Індії, щоб провести перемовини з виробниками про додаткові обсяги вакцин. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Готуємось до перемовин із найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India (...) Основна задача - до вже законтрактованих 12 мільйонів доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - написав міністр. Він додав, що відправку першої партії проконтролює особисто на місці.

Раніше в уряді України заявляли, що вакцинація від коронавірусу почнеться з вакцини AstraZeneca виробництва Індії. Степанов уточнив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця поточного тижня. За його словами, питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents, а міністерство охорони здоров'я перебуває на постійному зв'язку з виробником вакцини Serum Institute.

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В Україні зростає кількість COVID-випадків

Тим часом в Україні підтвердили 6531 нових випадків коронавірусу за минулу добу, повідомив Степанов у п'ятницю, 19 лютого. Померли 120 людей, у яких підтвердили інфікування, одужали 5857 осіб.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 24 972 людини, в яких підтвердили інфікування.

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