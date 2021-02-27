 Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні

Британська дипломатка заперечила припущення, що застосована в Україні вакцина від коронавірусу якось відрізняється за формулою від вакцини Oxford-AstraZeneca AZD1222.

Вакцина AstraZeneca

Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголошує, що вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними, оскільки перша є лише ліцензійною назвою другої під час виробництва в Індії. Про це дипломатка написала в середу, 3 березня, в соцмережі Twitter.

"Фактчек. Вакцина проти COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, категорично неправильним", - написала Сіммонс.

Вакцина AstraZeneca

Йдеться про так звану векторну вакцину. Вона базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.  

Після щеплення цей вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, які у ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 

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Ефективність вакцини AstraZeneca

Якщо йдеться про початковий варіант COVID-19, то препарат AstraZeneca продемонстрував під час клінічних досліджень ефективність у 76 відсотків після введення першої дози. Якщо зробити щеплення другою дозою через 12 чи більше тижнів після першого, то ефективність зростає до 82 відсотків. Інше дослідження при цьому продемонструвало навіть вищий показник - 84 відсотки. Але вона виявилася не такою ефективною у протидії мутованому варіанту коронавірусу. 

22 лютого вакцину AstraZeneca зареєстрували для екстреного застосування в Україні.

Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у I-II кварталі 2021 року. Крім того, цю вакцину буде закуплено державним коштом безпосередньо у виробників. Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Великобританія- Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, уточнює агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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24 лютого перша партія COVID-вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула до України. 

Раніше для екстреного застосування цю вакцину також схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Крім того, дозвіл на її використання дали Великобританія, ЄС та Індія.

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